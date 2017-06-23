İşçilerin canlarını yangından son anda kurtarabildi

İstanbul Arnavutköy'deki işçilerin çalışması sırasında ufak bir kıvılcımla başlayan deri fabrikası yangınının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yangın tüpleri ile kıvılcıma müdahale eden işçilerin, yangının söndüğünü sandıkları anda alevlerin bütün fabrikayı sarması ve çalışanlarını canlarını kurtarma çabaları görülüyor.

İstanbul Arnavutköy'deki işçilerin çalışması sırasında ufak bir kıvılcımla başlayan deri fabrikası yangınının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yangın tüpleri ile kıvılcıma müdahale eden işçilerin, yangının söndüğünü sandıkları anda alevlerin bütün fabrikayı sarması ve çalışanlarını canlarını kurtarma çabaları görülüyor.

Arnavutköy Hadımköy'de 6 katlı bir suni deri fabrikasında önceki akşam çıkan yangın, kimyasal malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyümüştü. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi ile güçlükle kontrol altına alınan yangın sonucunda fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti.



YANGININ ÇIKMASI VE İŞÇİLERİN CANINI KURTARMASI KAMERADA

Yangın anında içeride bulunan işçilerin canlarını son anda kurtardığı olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntülerde işçiler çalışırken bir makinadan ufak kıvılcımların çıktıkları görülüyor. Bu sırada kıvılcımların çıktığı makinanın çevresindeki işçilerin hızla yangın tüpleri ile müdahale ettikleri görülüyor. Yangının söndüğünü zanneden işçilerin durumu anlamaya çalıştıkları sırada alevlerin bir anda büyüdüğü görülüyor. Alevlerin büyümesiyle işçilerin can havliyle dışarı kaçtıkları kameralara yansıyor.

(Mehmet Başa/İHA)