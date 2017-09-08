08.09.2017 21:46 İşçileri taşıyan traktör devrildi: 6'sı çocuk 9 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık toplamak için gelen işçileri taşıyan traktör devrildi. Kazada 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık toplamak için gelen işçileri taşıyan traktör devrildi. Kazada 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adana'nın Osmaniye İlçesinden Karasu ilçesine fındık toplamak için gelen işçileri taşıyan traktör Maden Deresi mevkiinde devrildi. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan G.E. (18) , Z.E. (16), R.E. (9) A.G.E. (11), M.S. (9), S.N. (53), E.A. (11), İ.A. (45), S.Ö. (16) isimli yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından Karasu İlçe Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Metin Nişancık / İHA)

