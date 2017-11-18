18.11.2017 12:36 İşçileri taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı

Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye işçilerini taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye işçilerini taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzin ilçesi Yeşiltepe mevkii D-817 karayolunda tarım işçilerini taşıyan 31 KLL 74 plakalı minibüs ile aynı istikamette gitmekte olan 27 PY 929 plakalı kamyon çarpıştı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada minibüsteki yolculardan 24'ü çeşitli yerlerinden yaralanırken 1 işçi ise hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 24 kişi, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Tarım işçilerinin bölgeye narenciye hasadında çalışmak için geldikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Necati İvgin/İHA)

