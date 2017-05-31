İşçileri kurtarma çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiyi kurtarma çalışmaları 20 saattir devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zafer Benli ile Zonguldak Valisi Ali Kaban, endişeli bekleyişin sürdüğü maden ocağını ziyaret etti.

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiyi kurtarma çalışmaları 20 saattir devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zafer Benli ile Zonguldak Valisi Ali Kaban, endişeli bekleyişin sürdüğü maden ocağını ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında tavan göçmesi sonucu iki işçi mahsur kaldı. Yaklaşık 20 saattir işçileri kurtarma çalışmaları sürerken işçi yakınları da ocak önünde endişeli bekleyişini sürdürdü.

Zaman zaman fenalaşan madenci yakınlarına olay yerinde ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. 112 ve AFAD ekiplerinin yanı sıra TTK tahlisiye ekipleri de göçükte kalan iki işçiyi kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Maden girişinden 600 metre ileride yaşanan göçükte maden işçileri Volkan Köroğlu ve Tayfun Keskin'e ulaşma çalışmaları sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zafer Benli de Ankara'dan Zonguldak'a hareket etti.



VALİ OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ BÖLGEYE GELDİ

Benli, Zonguldak Valisi Ali Kaban ile birlikte olayın meydana geldiği maden ocağına geldi. Burada İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi tarafından karşılanan Vali Ali Kaban, olayla ilgili bilgi aldıktan sonra madenci ailelerinin yanına gitti.

Ocağın girişinde de incelemelerde bulunan Vali Kaban, gazetecilere şu açıklamalarda bulundu:

"Özel bir ocakta çalışma yapılırken maalesef bu üzücü olay meydana geldi. Hemen müdahale edildi. Hemen müdahale edildi. Gerek TTK ekiplerimiz, gerek AFAD ve jandarma ekiplerimiz bir saat içerisinde ulaşıp ilk müdahaleyi yaptılar. İki işçimiz şu anda içeride ulaşılmaya çalışılıyor. Dünden beri zaten arkadaşlarımız da buradaydılar. Bu gün de Sayın Müsteşar Yardımcımız da çalışmaları incelemek için aramıza katıldılar. Yer altında çalışmak gerçekten çok zor bir olay. Bazen böyle şanssızlıklar da oluyor. İnşallah ilk fırsatta ulaşıp, işçilerimize ulaşma hususunda arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Geçmiş olsun."



"32 METRELİK HAT VAR"

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu meydana gelen olayla ilgili teknik bilgi verdi. Ekiplerin olayla ilk muhatap oldukları anda kendilerine bir seçenek belirlediklerini ifade eden Eroğlu, "Aldığımız bilgi bu tür müdahalelerde farklı hamle seçenekleri oluyor. Arkadaşlar olayla ilk muhatap oldukları anda kendilerine bir seçenek belirlediler. O seçeneği izlediler. Şu anda sona gelmesi bekleniyor. 8 sarmalık 32 metrelik bir hat var. Eğer orada şu andaki mevcut seçenekler umulan bulunamazsa başka bir seçenekleri var. Diğer ekiplerle birlikte senkronize şekilde çalışmalar sürüyor" diye konuştu.

Vali Ali Kaban, gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından bölgeden ayrıldı. Mahsur kalan iki işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

(Onur Altındağ/İHA)