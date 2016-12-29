29.12.2016 13:29 İşçilere verilen destek devam edecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, geçen yıl asgari ücrette yüzde 30 oranında artış olduğu için bir defaya mahsus 100 TL'lik destek verildiğini belirterek, 'Bu yıl da bu desteğin aynı oranda olmasa bile devam edeceği konusunda Sayın Başbakanımızın açıklaması var' dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, geçen yıl asgari ücrette yüzde 30 oranında artış olduğu için bir defaya mahsus 100 TL'lik destek verildiğini belirterek, "Bu yıl da bu desteğin aynı oranda olmasa bile devam edeceği konusunda Sayın Başbakanımızın açıklaması var" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Bakan Müezzinoğlu, 2017 yılı asgari ücretini açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Müezzinoğlu, bir gazetecinin "Geçtiğimiz yıl Asgari Geçim İndirimi (AGİ) yoluyla işçiye katkı sağlanmıştı netin korunması konusunda. Vergi indirimleri dün açıklandı. Bu destek devam edecek mi? İşçilere verilen destek devam edecek mi? Devam edecekse bir ayarlama olacak mı?" soruları üzerine, "Bu Bakan olarak benim yetkimde olan bir konu değil. Hükümetimiz bu talepleri değerlendirir, bu değerlendirmeye göre de günü geldiğinde bir karar verilir. Şu anda bizim asgari ücrette bin 777,5 ve neti de bin 404 olarak işçimizin bu anlamdaki net cebine girecek olan bunun üzerinden gidecektir ama yıl içinde geçen yıl gibi yapılan değerlendirmeler yine bu yıl da ihtiyaç olduğunda hükümetimize götürürüz. Geçtiğimiz yıl yüzde 30 oranında asgari ücret artışı olduğu için bir defaya mahsus 100 TL'lik destek verildi. Bu yıl da bu desteğin aynı oranda olmasa bile devam edeceği konusunda Sayın Başbakanımızın açıklaması var. O nedenle yine destek konusu hükümetimiz de değerlendirerek son şekli verilir" cevabını verdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi kesimini temsilen bulunan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise, rakamları beklentilere cevap vermediği için yetersiz bulduklarını, o nedenle de Türk-İş olarak karara muhalif kaldıklarını ifade etti.

İşveren kesimini temsil eden TİSK heyeti adına da Yönetim Kurulu Üyesi Metin Demir, şu anki konjonktürde yapılabileceğin en iyisinin yapıldığını söyleyerek, "Yapılan artış makul, uygun, sürdürülebilir, çalışma hayatına barış getirecek bir oran diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

(Goncagül Özcan / İHA)

