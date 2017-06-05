İşçilerden işten çıkartılan mesai arkadaşlarına destek

Sivas'ta bir sanayi kuruluşunda sendikaya üye oldukları gerekçesi ile 20 işçi işten çıkartılınca diğer işçiler fabrikanın giriş-çıkışını kapattı.

Sivas'ta bir sanayi kuruluşunda sendikaya üye oldukları gerekçesi ile 20 işçi işten çıkartılınca diğer işçiler fabrikanın giriş-çıkışını kapattı.

Otomobil mili üzerine üretim yapan bir sanayi kuruluşunda geçtiğimiz hafta başlayan işten çıkartmalar bugün de devam edince çok sayıda işçi fabrikanın giriş-çıkışlarını kesip, yetkililerden kendilerine bir açıklama yapmalarını istediler. Hak-İş'e bağlı Çelik-İş Sendikası, geçtiğimiz aylarda yaklaşık 700 çalışanı bulunan fabrikada örgütlenmeye başladı. İşçilerin beyanına göre iş veren, sendikaya üye olan işçiler üzerinde baskı kurup sendikal faaliyetlere engel olmak istedi. Geçtiğimiz hafta sendikal faaliyette öncü olan dört işçi işten çıkartıldı. Bugün ise 20 işçi daha işten çıkartıldı. Bunun üzerine sendikalı işçiler, mesai bitiminde fabrikanın giriş-çıkışının yapıldığı kapının önünü kesip kendilerine destek vermeyen işçileri taşıyan servislerin çıkışına engel olmak istedi. Sendika temsilcilerinin çağrısı ile servislerin çıkışı sağlandı.

Fabrikanın önünden ayrılmayan işçiler, işverenlerin yanlarına gelip kendilerine açıklama yapması talebi ile beklemeyi sürdürdü. Bu sırada firmanın Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin aracı ile fabrikadan ayrılırken işçiler bunu fark edip aracının önünü kesti. Timuçin, aracından inip işçilerle tartıştı. Diğer işçilerin araya girmesi ile Timuçin ile tartışan işçiler olay yerinden uzaklaştırıldı. Timuçin de aracına binerek fabrikadan uzaklaştı. İşten atılan arkadaşlarına destek vermek için fabrika girişinde toplanan işçiler, daha sonra dağılarak fabrikadan ayrıldı.

