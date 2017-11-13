Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İşçi taşıyan servisler çarpıştı: 8 yaralı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İşçi taşıyan servisler çarpıştı: 8 yaralı

Konya'da Organize Sanayi Bölgesine işçi taşıyan iki servis aracı kaza yaptı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Konya'da Organize Sanayi Bölgesine işçi taşıyan iki servis aracı kaza yaptı. Kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hasandedemescid Mahallesi Fetih Caddesi ile Sedirler Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi taşıyan Yaşar K. idaresindeki 42 FM 650 plakalı servis otobüsüne aynı yönde seyir halinde olan İsmail K. idaresindeki 42 AKS 36 plakalı servis midibüsü arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüste bulunan 18 kişiden sürücü İsmail K. ile birlikte olmak üzere 8 işçi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşırken, yaralanan 8 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
(İbrahim Yetkin/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Celal Şengör'den İstanbul'a deprem uyarısı
AK Parti'nin Meclis Başkan adayı: İsmail Kahraman
Deprem bilançosu ağırlaşıyor: 211 ölü
Kuzey Kore'den bir asker Güney'e sığındı
Talihsiz yavru kedi böyle kurtarıldı
Yok artık dedirten görüntü !
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
SGK'dan büyük müjde! O borçlar siliniyor
SGK'dan büyük müjde! O borçlar siliniyor
ABD ve İsrail'in sinsi planı! Suudi Arabistan bölünüyor
ABD ve İsrail'in sinsi planı! Suudi Arabistan bölünüyor
CHP, HDP, MHP'nin Meclis Başkan adayları belli oldu
CHP, HDP, MHP'nin Meclis Başkan adayları belli oldu
PKK'nın bombalı drone'u düşürüldü
PKK'nın bombalı drone'u düşürüldü
Time Macron'u ti'ye aldı: Avrupa'nın bir sonraki lideri ama önce...
Time Macron'u ti'ye aldı: Avrupa'nın bir sonraki lideri ama önce...
'Türkiye maçını ciddiye almalıyız'
'Türkiye maçını ciddiye almalıyız'
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Celal Şengör'den İstanbul'a deprem uyarısı
Celal Şengör'den İstanbul'a deprem uyarısı
AK Parti'nin Meclis Başkan adayı: İsmail Kahraman
AK Parti'nin Meclis Başkan adayı: İsmail Kahraman
Deprem bilançosu ağırlaşıyor: 211 ölü
Deprem bilançosu ağırlaşıyor: 211 ölü
Kuzey Kore'den bir asker Güney'e sığındı
Kuzey Kore'den bir asker Güney'e sığındı
Talihsiz yavru kedi böyle kurtarıldı
Talihsiz yavru kedi böyle kurtarıldı
Yok artık dedirten görüntü !
Yok artık dedirten görüntü !
Genelkurmay deprem bölgesine uçakla yardım gönderdi
Genelkurmay deprem bölgesine uçakla yardım gönderdi
Yaramaz kediyi itfaiye kurtardı
Yaramaz kediyi itfaiye kurtardı
'Türk halkı, İran ve Irak halklarıyla dayanışma içindedir'
'Türk halkı, İran ve Irak halklarıyla dayanışma içindedir'
Yozgat'ta 4 DEAŞ'lı yakalandı
Yozgat'ta 4 DEAŞ'lı yakalandı
Falezlerde kurtarma operasyonu
Falezlerde kurtarma operasyonu
Kongo'da tren raydan çıktı: 33 ölü
Kongo'da tren raydan çıktı: 33 ölü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English