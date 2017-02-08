08.02.2017 12:27 İşçi servisi devrildi: 12 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikaya işçi taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı. İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikaya işçi taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden seyir halinde olan sürücü M.G (48) yönetimindeki 35 NGU 93 plakalı otobüs, İzmir-Çanakkale Karayolu Yenifoça Kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Otobüsün devrilmesiyle sürücü M.G (48) ile yolcular B.C., (41) Z.S., (31) S.A., (25) Y.A., (27) İ.T.,(37) D.E., (34) H.A., (41) E.B., (22) S.Y., (24) M.A., (23) E.K. (39) yaralandı. Olayı gören vatandaşların sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine yaralılar Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri de kaza yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Hastaneye kaldırılan servis aracı şoförü ve işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Nimet Ergün/İHA)

