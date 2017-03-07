İşçi servisi dereye uçtu: 13 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yoldan çıkan servis minibüsünün dereye uçması sonucu meydana gelen kazada, araçta bulunan 12 işçi ile sürücü yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yoldan çıkan servis minibüsünün dereye uçması sonucu meydana gelen kazada, araçta bulunan 12 işçi ile sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Ergene ilçesinin Ulaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ergene yönünden Edirne yönüne gitmekte olan ve bir fabrikanın 16.00- 00.00 vardiyası işçilerini taşıyan Nihat H. yönetimindeki 59 S 6227 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve yol kenarındaki dereye uçtu. Dere köprüsünün beton bloklarına da çarpan minibüsün sürücüsü Nihat H. ile serviste bulunan işçilerden Eyüp K., Seyhan U., Olcay Ö., Şükrü E., Erdal O., Mehmet G., Mahir Ö. Çetin Y., Tarık T., Okay G. ve ismi öğrenilemeyen 2 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kimlik bilgileri henüz tespit edilemeyen 2 yaralı de ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekirdağ İtfaiyesi Kaza Kırım ekipleri ile dalgıç ekipleri de servis minibüsünün dereye uçtuğu kaza nedeniyle her ihtimale karşı olay yerine sevk edildi.

Kazanın yaşandığı yerde jandarma ve bölge trafik ekipleri de inceleme yaptılar. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(Serdar Şahin / İHA)