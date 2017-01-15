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İşçi fabrikayı ateşe verdi, ortaklar ağladı
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İşçi fabrikayı ateşe verdi, ortaklar ağladı

Kayseri'de işten ayrılan bir kişi, fabrikadaki makineleri çaldıktan sonra ateşe verdi. 300 bin TL'lik hasarın oluştuğu fabrikanın ortakları, yanan fabrikanın halini görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Kayseri'de işten ayrılan bir kişi, fabrikadaki makineleri çaldıktan sonra ateşe verdi. 300 bin TL'lik hasarın oluştuğu fabrikanın ortakları, yanan fabrikanın halini görünce gözyaşlarına hakim olamadı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Oymaağaç Mahallesinde bulunan Mobilyacılar Sitesi'ndeki mobilya fabrikasında 13 Ocak Cuma günü yangın çıktı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında güçlükle söndürülebildi. Yangın sonrasında polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla olayın faili olarak bir kaç gün önce işten ayrılan 40 yaşındaki M.G. yakalanarak gözaltına alındı. M.G.'nin aracında yapılan aramalarda fabrikaya ait yaklaşık 7 bin TL değerinde mobilya imalathanesinde kullanılan makineler ele geçirildi. Zanlı M.G., hakkında yapılan işlemin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yangın sonrasında fabrikaya gelen Abdullah Başar, fabrikayı kişi başı 50 bin TL çekerek kurduklarını söyledi. Başar, iki aydır faaliyet gösterdiklerini belirterek, "5 tane sigortalı çalışanımız var. İşçilerimizden M.G., kendi isteği ile ayrıldı. Biz kendisine, 'Ayın 15'in de gel ve maaşını al' dedik. Kendisi de bunu kabul etti ancak Cuma günü akşam fabrikaya gelip buradaki makineleri çalmış. Çaldıktan sonra fabrikayı ateşe vererek gitmiş" dedi.

"ÇEK VE SENETLER DE YANDI"
Fabrikada ihracat için hazırlanan malların yanında çek ve senetlerin de yandığının altını çizen Abdullah Başar, "Tüm birikimlerimiz yanarak kül oldu. Evimizin elektrik parasını bile ödeyemedik. İhracat için hazırladığımız mallarımızı sattıktan sonra işçilerimin maaşlarını ödeyecektik. Şimdi elimizde avucumuzda hiç bir şey kalmadı. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Biz de girişimci olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak istedik. Tüm birikimlerimizi bu fabrikaya yatırdık ama hepsi yandı kül oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Başbakanımızdan bu perişan halimizde bize el uzatmalarını yardımcı olmalarını istiyoruz" diyerek gözyaşı döktü.
Fabrikanın ortaklarından İsmail Erciyes ise kenarda birikmiş paraların üzerine kredi çektiklerini ve fabrikayı kurduklarını anlatarak, "Gece gündüz burada çalıştık sabahladık. İçeride her şeyimiz vardı. Yaptığımız anlaşmaların malların sevkıyatını Pazartesi günü yapacaktık. Ayın 15'inde maaş veriyorduk. Kendisine de söyledik. Adam ayın 15'inde maaşını almadan fabrikaya geliyor ve malları çalıyor. Bu adamın alacağı en fazla 2 bin TL'dir. Ama yaklaşık 7 bin TL'lik malzeme çalıyor. Daha sonra kocaman fabrikayı ateşe veriyor. 7 Bin TL'lik malzemeyi zaten çalmışsın niye koca fabrikayı ateşe veriyorsun?" diyerek ağladı.
Fabrikanın ortakları Abdullah Başar ve İsmail Erciyes'in yakınları da fabrikanın kül olmuş halini görünce gözyaşlarına hakim olamadı.
(Alparslan Ötüken / İHA)
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