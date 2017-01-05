05.01.2017 16:36 İşadamlarından Vali Yavuz'a ziyaret

Muş Valisi Seddar Yavuz, İstanbul'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren yatırımcı işadamları Celal Oktan ve Cemal Oktan'ı makamında kabul etti. Muş Valisi Seddar Yavuz, İstanbul'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren yatırımcı işadamları Celal Oktan ve Cemal Oktan'ı makamında kabul etti.



Ziyarette Muş'un yatırım avantajları hakkında işadamlarını bilgilendiren Vali Seddar Yavuz, Muş'ta genç nüfusun fazla olduğunu belirtti. Tekstil kent ve çağrı merkezi gibi istihdamı artıracak ve il ekonomisine katkı sağlayacak yatırımlarda ciddi mesafe kat edildiğini dile getiren Vali Yavuz, "Sizlerin de bildiği gibi hükümetimizce 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi cazibe merkezleri programı, yatırım ve destek hamlesi' teşvik sistemi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bizler de buna paralel olarak ilimizin bu teşvik paketinden azami ölçüde yararlanması için çok yoğun çalışıyoruz. Biz Valilik olarak yatırımcılarımıza her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Sizler gibi tüm yatırımcılarımızın bütün sorunlarını yatırımcı adına takip edeceğiz" dedi.

