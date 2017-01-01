01.01.2017 12:25 İşadamından öğrencilere atkı yardımı

İstanbul'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren işadamı Mücahit Artar, Bingöl'ün Genç ilçesindeki öğrencilere bin 700 atkı gönderdi. İstanbul'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren işadamı Mücahit Artar, Bingöl'ün Genç ilçesindeki öğrencilere bin 700 atkı gönderdi.



İşadamı Mücahit Artar, "İstanbul'da yıllarca tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak şimdiye kadar gelen talepler doğrultusunda doğu ve güneydoğuda birçok yere sosyal sorumluluk gereği farklı katkılar ve destekler sunduk. Tabi Bingöl'ümüz maalesef bu konuda gereken desteği pek göremedi ya da daha doğrusu şimdiye kadar pek destek talebi gelmedi. Bizler de özellikle ilçemizde bulunan dar gelirli ailelerimize katkı sunmak ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren dinamikleri harekete geçirmek için böylesi bir çalışmaya imza attık. Bundan sonra da gerek bizlerin desteği gerekse de imkanları bulunan diğer ilgili firmaları, özellikle ilçemize yönelik gerçekleştirebilecekleri çalışmalar konusunda kendilerini teşvik etmeye çalışacağız. Gerçekleştirdiğimiz çalışma sayesinde gerek öğrencilerimize gerekse de ailelerimize bir nebze de olsa katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize" dedi.



Yapılan yardım nedeniyle işadamı Artar'a teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler, "İlçemiz dışında yaşayan iş adamlarımızın yoksul ve dar gelirli ailelerin yardımına koşması elbette takdir edilecek bir konudur. Bu noktada yardım etmek isteyen diğer hayırsever iş adamlarımızın da desteklerini de memnuniyetle karşılarız. Fakir ve ihtiyaç sahibi ailelerin okuyan çocuklarına daha önce ayakkabı ve mont şimdi ise atkı yardımında bulunan Mücahit Artar kardeşime şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

