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İşadamı Davut Doğan üniversitelilere başarı öyküsünü anlattı
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İşadamı Davut Doğan üniversitelilere başarı öyküsünü anlattı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan; başarı öykülerini üniversitelilerle paylaştı. Balıkesir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Salonu'nda öğrencilerle bir araya gelen İşadamı Doğan, 1987 yılında Devlet Memurluğundan emekli olmasıyla başlayan iş hayatı hakkında bilgiler verirken, hayatta fırsatların değerlendirilmesiyle başarının yakalanacağını söyledi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan; başarı öykülerini üniversitelilerle paylaştı. Balıkesir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Salonu'nda öğrencilerle bir araya gelen İşadamı Doğan, 1987 yılında Devlet Memurluğundan emekli olmasıyla başlayan iş hayatı hakkında bilgiler verirken, hayatta fırsatların değerlendirilmesiyle başarının yakalanacağını söyledi.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'ın verdiği konferansı, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Necdet Uysal ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr.M.Oğuzhan İlban ile çok sayıda öğrenci izledi. İşadamı Davut Doğan, Çanakkale' nin Biga İlçesinde 1987 yılında başlayan iş yaşamını anlattı. 1987 yılında memurluktan istifa ederek 5 kardeşi ile birlikte Doğtaş'ı kurduklarını anlatan Davut Doğan, çekyat imalatı ile başladıkları iş yaşamında bu gün 65 ülkeye ihracat yapan bir holding haline geldiklerini söyledi. Başarılı İş Adamı Davut Doğan," Babam Biga da çay ocağı çalıştırıyordu. 1972 mobilya satmaya başladı. Ben de, 1978 yılında başladığım memurluktan 1987 yılında istifa ederek kardeşlerimle birlikte Doğtaş'ı kurdum. İlk önceleri çekyat yapıp satmaya başladık. İkinci el makinelerle üretime başladık. Sizin iyi bir fikriniz varsa, birilerinin de parası vardır. Bunu asla unutmayın. Girişimci olarak fırsatları değerlendirmek lazım. Önceleri, Çanakkale ve ilçelerinde açtığımız mağazaları yurt geneline yaydık. Şu anda 65 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2008 yılında Türkiye Kalite Belgesi aldık. Bir işyerinde herkes kasadan istediği kadar para almamalı. Biz 58 sayfalık Aile Anayasası hazırladık. Her kurumda kurallar yazılı olarak belirlenmeli. Öyle olursa bir sorun çıkmaz. Bizim ailede çocuklar 14 yaşında staja başlar. Üniversite okuduktan sonra yabancı dil teşviki veriyoruz. Bizde mastır yapanlar uzman olarak işe başlıyor. Kurumsallaşmaya önem veriyoruz. Finansal disiplin çok önemli. Teknolojiye değer veriyoruz. Eğitimlere çok önem veriyoruz. Sanayi Üniversite işbirliğini yapıyoruz. Geleceğin yöneticilerini yetiştiriyoruz. Geleceğin şirketleri sosyal ve çevreci olmak zorunda. Bütün çalışanlarımızın çocuklarına burslar veriyoruz. Mağaza sayımız 400'e yaklaştı. Ortaklığa büyük önem veriyoruz. Biz ortaklıklar yaparak büyüdük. Sevgili gençler, yeter ki projeleriniz doğru olsun.Para sıkıntısı olmaz. Yurt genelinde kentsel dönüşüm projeleri yapıyoruz. İş yerlerimizde 20 bin kişi çalışmaktadır. Türkiye'nin hızlı büyüyen 3 şirketi arasına girdik. Daha yapacak işimiz çok. Kaybedecek zamanımız yok. Katılımcılara ç ok teşekkür ediyorum" dedi. Davut Doğan, konferansın ardından üniversiteli gençlerin sorularını da cevapladı. Davut Doğan'ı teşekkür eden Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kerim Özdemir ve Okul Müdürü Doç.Dr.M. Oğuzhan İlban, birer plaket verdi.
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