29.12.2016 10:11 İş yerlerini soyan hırsız tutuklandı

Adıyaman'da üç iş yerine girerek hırsızlık yapan ve daha sonra yakalanarak adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. Adıyaman'da üç iş yerine girerek hırsızlık yapan ve daha sonra yakalanarak adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkezde 3 farklı iş yerinden 3 adet diz üstü bilgisayarın çalındığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede harekete geçerek hırsızlık olayının gerçekleştiği adreslerde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda olayı gerçekleştiren şahısların A.Ç. ile O.Ç. olduğu anlaşıldı. Şahısların kimliklerinin tespit edilmesi üzerine polis ekipleri A.Ç.'yi çalınan bilgisayarlarla birlikte yakalarken O.Ç.'nin de yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından yakalanan A.Ç., emniyette tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

