İş yerini böyle talan ettiler

İstanbul Sultanbeyli'de bir iş yerine giren hırsızlar 3 tane araba anahtarı, bilgisayar, fotoğraf makinesi ve televizyon çaldı. Hırsızların toplam 20 bin TL değerinde teknolojik eşya çaldığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Sultanbeyli'de bir iş yerine giren hırsızlar 3 tane araba anahtarı, bilgisayar, fotoğraf makinesi ve televizyon çaldı. Hırsızların toplam 20 bin TL değerinde teknolojik eşya çaldığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Geçtiğimiz gece saat 02.00 sıralarında iş yerine gelen 4 hırsız tanınmamak için ceketlerinin şapkasını takarak içeri girdi. Ardından iş yerini talan eden hırsızlar 3 tane araba anahtarı, 4 tane bilgisayar, fotoğraf makineleri ve televizyon çaldı. Toplam 20 bin TL değerinde teknolojik eşya çalan hırsızlar iş yerindeki bütün çekmeceleri karıştırarak ortalığı birbirine kattı. Hırsılık anları ise işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızlar bütün odalara girerek çekmeceleri, masaları ve dolapları karıştırıyor. Bilgisayar, televizyon gibi teknolojik aletleri çalan hırsızların tanınmamak için kendilerini ceketlerinin şapkasıyla korumaya çalıştıkları ve eldiven taktıkları görülüyor.

(Cenk İşver/İHA)