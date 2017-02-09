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İş yerinden kaşe hırsızlığı kamerada-GÖRÜNTÜ BEKLENİYOR
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İş yerinden kaşe hırsızlığı kamerada-GÖRÜNTÜ BEKLENİYOR

İstanbul Sultanbeyli'de bir telefon mağazasında yaşanan kaşe hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir kadın elindeki kağıt ve dosyalarla masada bulunan kaşeyi perdeleyip cebine atıyor.

İstanbul Sultanbeyli'de bir telefon mağazasında yaşanan kaşe hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir kadın elindeki kağıt ve dosyalarla masada bulunan kaşeyi perdeleyip cebine atıyor.
Olay, Sultanbeyli, Fatih Bulvarı üzerinde bulunan bir telefon mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İş yerine giren bir kadın kasanın yanına oturdu. Masa üzerindeki kaşeyi gözüne kestiren kadın daha sonra etrafına bakmaya başladı. Ardından kadın hırsız , elindeki kağıt ve dosyaları gözüne kestirdiği iş yerine ait kaşeyi perdeleyerek cebine koydu. Kadın daha sonra hiç bir şey olmamış gibi telefonla konuşuyormuş gibi yaparak iş yerinden çıktı. İş yeri sahibi masanın üstünde bulunan kaşenin olmadığını fark edince güvenlik kameralarını inceleyip Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak kadından şikayetçi oldu.
Yaşananları anlatan iş yeri sahibi Serkan Dizman, "Bizimde başımıza ilk defa böyle bir şey geldi. Bayan müşteriymiş gibi geldi içeriye direk masaya oturup telefonla görüşüyormuş gibi yaptı. Bi 15 dakika masada oturdu. Bayan arkadaşın masadan kalkmasını bekliyordu o sırada bayan arkadaş kalktıktan sonrada kendisi önce etrafı gözetledi. Daha sonra elindeki o kağıt yardımıyla ilk başta köşede bulunan kaşeden birini seçti seçtiği Türk Telekom resmi kaşesidir o onu seçti şurada bulunan bilgisayarın arkasına koydu daha sonra elinde ki kağıtlarla burayı kapatarak direk kaşeyi cebine attı. Sonra da telefonu çalıyormuş gibi gösterip direk sessizce çıktı" dedi.
Çalınan kaşenin kötü amaçlar için kullanılabileceğini söyleyen Serkan Dizman, "Türk Telekom resmi kaşesidir o evrakların basıldığı kaşe Türk Telekom merkezine giden bir kaşe kötü amaçla için kullanılabilir çünkü bizim bayimizin ve bilgilerinin bulunduğu bir kaşe farklı hat açmak için kullanabilirler. Bizde farklı amaçla kullanılmasın diye karakola şikayetçi olduk. Gerekli yerlere başvurduk. Amacımız ifşa edilmesi ve başka kim senin canının yanmamasıdır" şeklinde konuştu.
Yaşanan kaşe hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Kadın bir süre iş yeri kapısının önünde telefonla konarak içeri giriyor. İş yerine giren kadın kasanın yanında bulunan masanın yanına oturup masanda bulunan kaşelerden birini seçip bilgisayarın arkasına koyuyor. Daha sonra elinde bulunan kağıtlar ve dosyalar ile masada bulunan kaşeyi perdeleyip cebine atarak hiç bir şey olmamış gibi telefonla konuşuyor gibi yapıp iş yerinden ayrılıyor.
(Cenk İşver/İHA)
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