İş yerinde hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'te bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Bayır Mahallesi'nde toptan gıda üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen Ertuğrul Taşlıoğlu, çekmecenin kırıldığını, dizüstü bilgisayarının, fotoğraf makinesinin ve yaklaşık bin liralık bozuk paraların olmadığını görünce güvenlik kameralarını inceledi. Eldivenli ve kapüşonlu şüpheliyi çekmeceyi kırarak bozuk paraları, fotoğraf makinesini ve dizüstü bilgisayarını alıp giderken gören Taşlıoğlu, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alırken, iş yerinin arka kısmından sac panelini açarak girdiği bölümden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(Yasin Erdem/İHA)