17.01.2017 11:53 İş yeri yıkılmak istenen esnaftan intihar girişimi

Şanlıurfa'da ruhsatı olmadığı gerekçesiyle iş yeri yıkılmak istenen esnaf, yıkıma gelenleri engellemek için penceresinden uzattığı demir profilin üzerine çıkarak intihar etme tehdidinde bulundu. Şanlıurfa'da ruhsatı olmadığı gerekçesiyle iş yeri yıkılmak istenen esnaf, yıkıma gelenleri engellemek için penceresinden uzattığı demir profilin üzerine çıkarak intihar etme tehdidinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da kaçak olduğu gerekçesiyle en üst katı belediye ekipleri tarafından daha önceden yıkılan ve diğer katları ise ruhsatsız olduğu gerekesiyle mühürlenen konukevi sahibi Berces Kaya, yeniden yıkıma gelen ekipleri engellemek için intihar tehdidinde bulundu. Kurtuluş Mahalesi Divanyolu Caddesi Haşimiye Meydanı'ndaki işyerinin 3'üncü katındaki penceresinden yola doğru uzattığı demir profilin üzerine çıkan Kaya, yıkıma gelen görevlilere direnmeye çalıştı. Yaklaşık bir saatten fazla görevlilere direnen Kaya, olay yerine gelen polislerin çabası sonucu ikna edildi. İşyerini boşaltması için 15 gün süre verilen Berces Kaya, çıktığı yerden indi.



ÜST KATI YIKILMIŞTI

Belediye yetkilileri, 28 Ekim 2016 tarihinde Haşimiye Meydanındaki işyerine giderek 4 ve 5'inci katında yıkım gerçekleştirdi. İş makineleri 3 saatlik çalışmanın ardından kaçak katı yıktı.



KAPI MÜHÜRLENİNCE AİLESİ İÇERİDE MAHSUR KALDI

Üst katın yıkımını gerçekleştiren belediye ekipleri, 26 Aralık 2016'da yeniden aynı adrese giderek bu defa kapıyı mühürledi. Berces Kaya'ya ait işyerinin kapısı zabıta yetkilileri tarafından mühürlenince aynı kattaki evlerinin kapısı da mühürlenmiş oldu. Kapı mühürlenince evlerinde oturan ailesi de içeride mahsur kaldı.



EVİNE VİNÇLE GİRİP ÇIKMAK ZORUNDA KALDI

İşyeri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle belediye tarafından mühürlenen Berces Kaya, aynı girişe sahip evine kiraladığı vinçle girip çıkmaya başladı. Konukevi olarak kullanılan işyerinin giriş kapısı mühürlenince aynı katta oturan işyeri sahibi Berces Kaya'nın ailesi içeride mahsur kaldı. Kapı mühürlendiği için eşi ve çocuklarının yanına gidemeyen Berces Kaya, çareyi vinç kiralamakta buldu.



GÜNDÜZ ÇATI, GECE VİNÇ

Gündüz yan binadaki komşularının çatısından atlayarak evine gidip gelen ve çocuğunu okula gönderen Berces Kaya, gece ise ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak kiraladığı vincin sepetine binerek aldığı malzemeleri ikinci kattaki pencereden ailesine ulaştırıyordu.

(Bekir Basmacı / İHA)

