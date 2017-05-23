İş yeri sahibinin para bozdurmasını fırsat bilerek...

Sultanbeyli'de elektrik malzemeleri satan bir iş yerine müşteri kılığında gelen hırsız, iş yeri sahibinin para bozdurmak için dükkandan çıkmasına fırsat bilerek tezgahtaki telefonu çaldı. Hırsızlık anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Sultanbeyli'de elektrik malzemeleri satan bir iş yerine müşteri kılığında gelen hırsız, iş yeri sahibinin para bozdurmak için dükkandan çıkmasına fırsat bilerek tezgahtaki telefonu çaldı. Hırsızlık anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Sultanbeyli Mehmetakif Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerine müşteri kılığında giren bir kişi elektrik malzemesi aldıktan sonra 200 TL vererek iş yeri sahibi Necmettin Kazancı'nı parayı bozdurması için dükkandan çıkmasını sağladı. İş yeri sahibi çevre esnaftan parayı bozdurmak isterken, planını devreye koyan hırsız, iş yeri sahibine ait piyasa değeri 3 bin 500 TL olan cep telefonu alarak iş yerinden uzaklaştı. İş yerine gelen Kazancı, telefonun olmadığını anladığında güvenlik kameralarını inceledi ve durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızı yakalama çalışması başlattı. Olay anın anlatan iş yeri sahibi Necmettin Kazancı, "Dün saat 10.00 civarlarında bir vatandaş buraya gelerek bizden bir ürün almaya geldi. 200 lira bütün para verdi. Aldığı malzeme 5, 10 lira değerindeydi. Parayı bozdurmak için karşı esnafa çıktım o arada el hızlılığıyla değeri 3 bin 500 tl değerinde olan telefonumuzu masanın üzerinden alarak uzaklaştı"şeklinde konuştu.



YAŞANAN HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Yaşanan hırsızlık anı dükkanda bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, İş yerinde bir kişinin beklediği görülüyor. Hırsız bir süre içeriyi kolaçan ettikten sonra masada bulunan telefonu alıp uzaklaşıyor.

(Cenk İşver / İHA)