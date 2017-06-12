İş yeri sahibini görünce kasayı bırakıp kaçtılar

Muğla'nın Milas ilçesinde 2 hırsız, girdikleri büfeden çelik kasayı çalmaya çalıştıkları sırada iş yeri sahibi geldi. İş yeri sahibini gören şahıslar, kasayı bırakarak kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Milas ilçesinde 2 hırsız, girdikleri büfeden çelik kasayı çalmaya çalıştıkları sırada iş yeri sahibi geldi. İş yeri sahibini gören şahıslar, kasayı bırakarak kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Milas'ta Koru Sanayii Sitesi'nde M.Y.'ye ait bir büfede hırsızlık olayı meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre 2 kişi oldukları tespit edilen zanlıların yaklaşık 15 dakika boyunca büfenin kapısını açmaya çalıştıkları görüldü.

Kapının açılmasıyla içeriye giren hırsızlar önce işyerinde bulunan masanın çekmecelerindeki yaklaşık 150 lirayı aldı. Büfedeki alkollü içki ve tütün ürünlerini de kolilere dolduran şüpheliler, daha sonra işyerine ait dizüstü bilgisayarı da alıp araçlarına götürdü. Çelik kasayı da götürmeye çalıştıkları sırada iş yerinin güvenliğini sağlayan firmanın alarmının devreye girmesiyle durumu büfe sahibine telefonla bildirdi.



İŞ YERİ SAHİBİNİ GÖRÜNCE KASAYI BIRAKIP KAÇTILAR

Kısa sürede olay yerine gelen büfe sahibi M.Y. iki kişiyi işyerinden çelik kasayı çıkarırken gördü. Büfe sahibinin geldiğini fark eden şahıslar kasayı bırakıp yaya olarak kaçtılar.

Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesiyle büfede ve şahısların olay yerinde bıraktıkları otomobilde inceleme yapıldı. Şahısların büfeden çaldıkları ürünler ve bilgisayar araçta bulundu. Yapılan inceleme sırasında hırsızların birine ait olduğu düşünülen cep telefonu da ele geçirildi.



JANDARMA ŞAHISLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Araç ve cep telefonu üzerinden çalışma yapan jandarma ekipleri şahıslardan birinin 36 yaşındaki E.K. olduğu belirlendi. Jandarma şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

(Çağrı Purma / İHA)