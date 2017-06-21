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İş uyuşmazlıkları 1 saatte çözülebilecek
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İş uyuşmazlıkları 1 saatte çözülebilecek

İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkları 1 saat gibi kısa sürede çözüme kavuşturacak olan zorunlu arabuluculuk tasarısı Adalet Komisyonunda kabul edildi.

İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkları 1 saat gibi kısa sürede çözüme kavuşturacak olan zorunlu arabuluculuk tasarısı Adalet Komisyonunda kabul edildi.
Adalet Komisyonunda kabul edilen işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkları 1 saat gibi kısa sürede çözüme kavuşturacak olan zorunlu arabuluculuk tasarısıyla işçi-işveren uyuşmazlıklarında arabulucunun nasıl görevlendirileceğine ilişkin düzenlemeler yapılıyor. Tasarıda, "Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir" düzenlemesi yapılıyor.
Arabuluculuk ücreti ile ilgili de, "Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları halinde arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır" hükmü getiriliyor.

BİR AY İÇİNDE İŞE İADE TALEBİYLE ARABULUCUYA BAŞVURMAK ZORUNLULUĞU
Tasarıyla arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zaman aşımının duracağı ve hak düşürücü sürenin işlemeyeceği düzenlenirken, arabuluculuk görüşmelerine tarafların bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabileceği, işverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanının da görüşmelerde işvereni temsil edebileceği kaydedildi.
Kabul edilen tasarıyla 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun'da düzenlenen gazeteci ile 20 Nisan 1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu'nda düzenlenen gemi adamı işçi olarak kabul edilecek. Tasarıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulması zorunluluğu getiriliyor.
Kabul edilen tasarıyla iş sözleşmesi feshedilen işçinin fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurmak zorunluluğu getirilirken, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması halinde ise iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılması zorunluluğu getiriliyor.

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