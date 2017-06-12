İş merkezi inşaatında kaza: 4 yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir iş merkezi inşaatında tabyanın çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir iş merkezi inşaatında tabyanın çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2306 Sokak'ta bir iş merkezi inşaatının tabyaya beton dökümü sırasında göçük meydana geldi. Tabya üzerinde bulunan Hamdi İnce, Filmi İnce, Mehmet Cantöz ve Murat Dinar, harç malzemeleri ile birlikte aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 4 işçiyi kurtardı. Yaralılardan Murat Dinar ayakta tedavi olurken Hamdi İnce, Filmi İnce ve Mehmet Cantöz ambulanslarla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Akdeniz Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından polis iş merkezi inşaatı önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

(Adem Akalan/İHA)