İş makinesi otomobili biçti

İş makinesi otomobili adeta biçti.

İş makinesi otomobili adeta biçti.

Çin'de bir araç sürücüsü kendi şeridinde ilerlediği sırada üzerine gelen kepçeyi fark etti. Bunun üzerine duran sürücü, kornaya basarak kepçe operatörünü uyarmaya çalıştı. Ancak kontrolden çıktığı tahmin edilen iş makinesi otomobili adeta biçti. Feci kazada can kaybı yaşanmadı.

