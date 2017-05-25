İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı Meclis'te

İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunuldu.

İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunuldu.

Başbakan Binali Yıldırım imzalı İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı TBMM'ye sunuldu. Kanun tasarısı 39 maddeden ve bir geçici maddeden oluşuyor. İşçi ve işveren arasındaki ilişkinin niteliği, iş mahkemelerinin iş yükü ve iş davalarının görülme süreleri ile 6100 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınarak 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun yeniden ele alınmasının gerektiği kaydedilerek, kanun ile 5521 sayılı Kanun'un yürürlükten kaldırıldığı, yerine İş Mahkemeleri Kanunu getirildiği belirtildi. Tasarının üçüncü maddesi ile kanundan bireysel ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan işçi ve işveren alacak ve tazminatı ile işe iade taleplerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak öngörülüyor. Tasarıya göre iş mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıkların yapısı, tarafların konuyu müzakere ederek anlaşmaları suretiyle sonuçlandırmasına uygun olduğu ifade ediliyor.

Tasarıyla kabul edilen arabulucuya başvurma zorunluluğunun iş uyuşmazlıklarının kısa süre içinde ve daha az masrafla çözülmesine yardımcı olacağı ve adil yargılanma hakkının unsuru olan makul sürede yargılanma ilkesine riayet edilebileceğinin düşünüldüğü belirtildi.

(Ahmet Umur Öztürk / İHA)