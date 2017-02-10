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İş-Kur'un 2017 hedefi 1,5 milyon kişiye istihdam
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İş-Kur'un 2017 hedefi 1,5 milyon kişiye istihdam

İş-Kur Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan, 2017 yılı içinde 1,5 milyon kişiyi istihdam etmeyi hedeflediklerini söyledi.

İş-Kur Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan, 2017 yılı içinde 1,5 milyon kişiyi istihdam etmeyi hedeflediklerini söyledi.
Sosyal Güvenlik Kurumu Muğla İl Müdürlüğünde gazetecilere açıklama yapan İş-Kur Genel Müdürü Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası alanlara indiklerini açıklayarak, "Buradan aldığımız derslerle döndüğümüzde gerek politika belirme açısından, gerekse alandaki uygulamaları gerekli değişiklikleri yapmak açısından önlem almayı planlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın üç gün önce yapmış olduğu bir istihdam paketi açıklaması vardı. Bu istihdam paketinde işverenlerimizin daha çok elaman alabilmeleri, istihdama katkı sağlayabilmeleri açısından devlet yine elini taşın altına koydu. 9 Şubat tarihli resmi gazetede yayınlanan istihdam paketi ile birlikte hedeflenen bu yıl için 1,5 milyon istihdam. Bu istihdamı gerçekleştirmek açısından da bizler gerekli çalışmaları yapacağız. Bu teşvik uygulamasından Türkiye'deki bütün özel sektör şirketleri yararlanabilecek. Buradaki temel şartlardan bir tanesi de 31 Aralık 2017 tarihine kadar devam edecek bir süreci kapsıyor. 1 Şubat'tan itibaren işverenlerimizin çalışanlarına ilave olarak aldıkları işçilerin vergi primleri ve SGK primleri için bütün giderler devlet tarafından karşılanacak. Asgari ücret üzerinden hesaplanan bu ödemelerde işveren asgari ücret için yapmış olduğu Bin 404 lira haricinden herhangi bir ödeme yapmayacak. Devlet bunun karşılığında 773 liraya tekabül eden gerek vergi kesintisi, gerekse SGK primlerini işverenlerimiz adına yatıracaklar, ödeme yapacaklar" dedi.

TURİZMCİLERE DESTEK SÜRECEK
Geçen yıl itibari ile turizm sektörüne yönelik istihdam teşvik paketi açıklandığını, bu paketin olumlu etkilerini gördüklerini belirten Özkan, "Bu yıl itibari ile baktığımızda mevcut çalışmalarımızı hız kazandırarak devam etmek istiyoruz. Özellikle Muğla özeline, ya da turizm sektörünün yoğun olduğu bölgeler adına çok önemli bir gelişme. Muğla ve Antalya gibi yaz turizminin yoğun olduğu yerlerde kışın istihdam oldukça az. 31.12.2016 tarihli sigortalı rakamları esas alındığından artık bu yıl mevcut çalışanlar haricinde askıya alınmış oldukları vesaire bu yeni istihdam edecekleri herkes için bu ödemeler devlet tarafından gerçekleştirilecek ki, işverenlerimizin yükünün önemli bir kısmı devlet tarafından üstleniliyor anlamına geliyor. Özellikle içinde bulunduğumuz Muğla'daki işverenlerimizin bu teşvik paketinden önemli oranda yararlanacağı ve turizmin de bu anlamda daha çok kalkınacağını değerlendiriyorum. Bir işveren olarak işverenlerimiz zannediyorum buradaki işgücü maliyetlerinin azalmasını fırsat olarak bilip, ücretlerinde gerekli değerlendirmeleri yapıp turizmi daha çok teşvik edebilecek bir ön hazırlığı yapacaklardır diye de değerlendiriyoruz. İnşallah bu yeni teşvik paketi ve çalışma hayatında milli seferberlik Muğla'mıza ve Türkiye'mize hayırlı olur" dedi.

SAĞLIK TURİZMİ
Türkiye'nin en önemli problemlerinden birisinin de nitelikli eleman problemi olduğunun altını çizen Özkan, "Türkiye İş Kurumu olarak geçtiğimiz yıllardan itibaren gerek uyguladığımız aktif iş gücü programları ile mesleki eğitimler ile ve işbaşı eğitim programları ile işverenlerimizin kendi yanında nitelikli eleman yetiştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bunun faydalarını da görüyoruz. Bugün baktığımızda birçok otelimizin kış sezonunda boş durduğunu, kapasitesini kullanmadığını, özellikle Muğla bu konuda Antalya'ya göre daha dezavantajlı. Muğla'nın yaz sezonu Antalya'ya göre daha kısa olduğu için oteller daha kısa sürede kapanıyor. Eğer ülke olarak Sağlık turizmini hayata geçirebilecek politikalar ile bunu ön plana çıkartabilirsek, ya da destekleyebilirsek, kış sezonlarında da otellerimizin kapasitesinin ve doluluk oranlarının daha yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Sağlık bakanlığı bünyesinde bu konuda bir birim zaten var. Biz kurum olarak bu konuda üzerimize düşeni mutlaka yapacağız. Bunun notlarını aldık" dedi.

"ARAŞTIRMIYORUZ, İŞ BEĞENMİYORUZ"
Türkiye'de sadece işsizlik değil, iş beğenmemeye yönelik konular da gündemde. İnsanlarımızda iş beğenmeme gibi problemler var. Vatandaşlarımız eğer iskur.gov.tr adresine girerse günlük açık işleri oradan direk ana sayfadan görebiliyorlar. Üye olmak kaydıyla oralara müracaatları da mümkün. Günlük 65 bin ila 100 bin arasında değişen günlük açık işlerimiz mevcut. Bizim en büyük önerimiz ben iş bulamıyorum, ben her işte çalışırım diyen insanların kuruma müracaat ederek öncelikle belli mesleklerde profesyonelleşmesi. Aranan o mesleğin bütün niteliklerine sahip olması için alt yapılarını oluşturmaları gerekir. Biz Bakanlık olarak bunu destekliyoruz. Araştırmıyoruz ve iş beğenmiyoruz" dedi.
(Bekir Tosun / İHA)
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