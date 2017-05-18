'İş kazalarında birinci falan değiliz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, 'Her zaman şunu derler, 'dünyada iş kazalarında birinciyiz', aslında öyle bir şey yok, şu anda dünyada birinci falan değiliz. Biz ülke olarak düzenli istatistik veren Avrupa ülkeleri dışındaki neredeyse birkaç ülkeden biriyiz' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "Her zaman şunu derler, 'dünyada iş kazalarında birinciyiz', aslında öyle bir şey yok, şu anda dünyada birinci falan değiliz. Biz ülke olarak düzenli istatistik veren Avrupa ülkeleri dışındaki neredeyse birkaç ülkeden biriyiz" dedi.

Önder, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında kamu temsilcileri ve çalışanlarını bilgilendirmek üzere Hatay'da, düzenlediği basın toplantısında, yıl sonuna kadar ilave alınarak istihdam edilen işçilerin vergi ve sigorta primlerinin İŞKUR tarafından karşılandığını ve bu çalışmanın Cumhuriyet tarihinin en önemli teşviklerinden birisi olduğunu söyledi.

İş güvenliği ve sağlığı konusunda da yeni bir kampanya başlattıklarını belirten Önder, "Burada biz tabii ki istihdamı arttıracağız, iş kanununda gerekli düzenlemeleri yapacağız ama dünyada da olduğu gibi ülkemizde iş kazaları hala ciddi bir problem, amacımız minimuma indirebilmek. Son dönemlerde özellikle 2013'te 6331 Sayılı İş Sağlığı, İş Güvenliği Yasasının çıkması, belli zorunlulukların gelmesi biraz bu sayıları düzeltti ama bizim amacımız bunu olabilecek en minimum seviyeye mümkünse sıfıra indirmek. Her zaman şunu derler, 'dünyada iş kazalarında birinciyiz' aslında öyle bir şey yok, şu anda dünyada birinci falan değiliz, biz ülke olarak düzenli istatistik veren Avrupa ülkeleri dışındaki neredeyse birkaç ülkeden biriyiz. Pek çok ülke bu istatistikleri doğru düzgün vermeyip açıklamadığı için aslında biz resmi istatistiklerde birinci olmasak da ön sıralarda yer alıyoruz" diye konuştu.

Umdukları kadar Suriyelinin çalışma iznine başvurularının olmadığını belirten Önder, "Neden olmadı, çünkü bir şekilde insanların kayıt altına alınmasının bir maliyeti var. Bir işveren bunu 300-500 lira verip çalıştırırken birden işverene maliyeti 2 bin küsür lirayı bulan bir sistemin içine de girmek istemiyor. Burada şu devreye giriyor, bahsettiğim teşviklerde yabancı yerli ayrımı yok, bu pirim ve vergilerin İŞKUR fonundan karşılanması Suriyeliler için de söz konusu olabilir diğer yabancılar için de, çalışma izni alan herkes için söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

(Adem Karagöz / İHA)