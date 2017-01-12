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İş dünyasından anayasa değişikliğine tam destek
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İş dünyasından anayasa değişikliğine tam destek

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, anayasa değişikliğinin iş adamları için büyük artılar getireceğini belirterek, 'Yarın bakıldığında hükümet başka partiden cumhurbaşkanı başka partiden olduğu zaman bir çekişme olacak. İş dünyası çekişme arzu etmez' dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, anayasa değişikliğinin iş adamları için büyük artılar getireceğini belirterek, "Yarın bakıldığında hükümet başka partiden cumhurbaşkanı başka partiden olduğu zaman bir çekişme olacak. İş dünyası çekişme arzu etmez" dedi.
TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden Anayasa değişiklik teklifinin iş dünyası için önemli kazanımlar sağlayacağına dikkat çeken MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, "İş alemi bir ülke için ne değerlendirir, ülke iş aleminden ne değerlendirir. Bir ülke iş aleminden daha fazla istihdam daha fazla yatırım ister. Peki biz bunları yapabilmek için ne isteriz? Bir defa istikrar, ikincisi huzurlu ortam üçüncüsü de güvenin olmasını isteriz. Yarınlara baktığımız zaman kafamızdaki soru işaretleri olabildiğince az olsun isteriz. Böyle bakıldığında bu Anayasa değişikliği Türkiye açısından kaçınılmazdır. Mevcut durumun daha yasal hale getirilmesinden bahsediyoruz. Yani fiilen Sayın Cumhurbaşkanımız mevcut yetkilerini kullanırken yasal olmayan bir yetki kullanmıyor, yasal yetkileri kullanıyor. Yarın bakıldığında hükümet başka partiden cumhurbaşkanı başka partiden olduğu zaman bir çekişme olacak. İş dünyası çekişme arzu etmez. İş dünyası huzur, güven ortamının devamını arz eder. Bu açıdan bakıldığında biz ülkemiz açısından sorunlarımıza daha hızlı çözüm bulabilmek, güzel hedeflere ulaşabilmek açısından önemli ve gerekli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanının mevcut sistemde zaten birçok yetkiye sahip olduğunu belirten Olpak, yetkilerini dilediği gibi kullanacağı yeni sistem ile farkın çok belirgin olmayacağını ifade etti.

"KURDAKİ DALGALANMA DA ANAYASA İLE BİTECEK"
Kurdaki hareketlenmelerin de Anayasa değişiklik görüşmelerinin tamamlanması ile birlikte ortadan kalkacağına inandığını belirten Nail Olpak, "Hangi para biriminden geliriniz varsa o para biriminden borçlanın. Eğer bunu yaparsanız oynamalar sizi etkilemez. Bir sanayici bir tüccar buradan para kazanmak yerine paradan para kazanmaya giderse risklerle karşı karşıya kalır. Şu anda piyasadaki sıkıntıyı böyle görmek lazım. Bir kur tahmini yapmak hiçbir zaman mümkün değil. Kurun iki etkeni var. Birincisi iç şartlardan kaynaklanan etkisi ki bu minimaldir. Diğeri yurt dışından kaynaklanan etkileridir. Ben yurt içinden kaynaklanan minimal sevideki dalgalanmanın Anayasa değişikliği görüşmeleri tamamlanıp, referandum biterse en az seviyeye ineceğinin kanaatini taşıyorum" ifadelerini kullandı.
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