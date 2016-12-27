İş çıkış saatinde metro arızası izdihama neden oldu

İstanbul'da iş çıkış saatinde metro bozuldu, vatandaşlar istasyonlardan izdihama neden oldu.
İstanbul'da iş çıkış saatinde metro bozuldu, vatandaşlar istasyonlardan izdihama neden oldu.
İstanbul'da Kocatepe durağında bir metronun arızalanması nedeniyle Bağcılar Kirazlı-Yenikapı metro hattında seferler gecikmeli yapıldı. Vatandaşlar metro istasyonlarında adeta izdihama neden olurken, bazı vatandaşların panik yaptığı görüldü. Konuyla ilgili İBB'den bir açıklama yapılmazken, bazı kişiler belediyeye tepki gösterdi.