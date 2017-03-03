İş başvurusuna giderken 2 can kurtardı

Amasya'da ırmağa uçan otomobildeki boğulmak üzere olan anneyle 7 aylık bebeğini o sırada iş başvurusuna giden bir vatandaş kurtardı.

Amasya'da ırmağa uçan otomobildeki boğulmak üzere olan anneyle 7 aylık bebeğini o sırada iş başvurusuna giden bir vatandaş kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon'dan şehir merkezine gelip YEDAŞ'a iş başvurusunda bulunmaya giden evli ve 3 çocuk babası Ufuk Öztürk, kontrolden çıkan bir otomobilin Yeşilırmak'a uçtuğunu gördü. Irmağa atlayan Öztürk, ters dönen 05 ED 819 plakalı otomobildeki anneyle 7 aylık bebeğini yarıya kadar gömülü olduğu suyun içinden çıkartıp hayatlarını kurtardı.

Olay yerine gelen Amasya Belediyesi İtfaiye ekipleri ile polisler tarafından yukarı çıkartılan anne Emine Çakır (31) ve 7 aylık bebeği Muzaffer Kaan Çakır'a ilk müdahale ambulansta yapıldı. Polislere durumu anlattıktan sonra anne ve bebeğinin kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Ufuk Öztürk, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

O anları anlatan Öztürk, "Irmaktaki aracı görünce indim. İçeridekileri çıkardım. Anne ve bebeği vardı. Kadın kendinden geçmişti. Çocuk iyice morarmıştı. YEDAŞ'a iş başvurusuna geldim, Bu olaya denk geldim. Bunda da vardır bir nasip, hayır. Durumları iyiymiş. Hastaneye geldim. Bir göreyim rahatlayayım. Öyle gideceğim" diye konuştu.

