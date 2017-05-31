İş adamlarına FETÖ şantajı yapan polisler böyle yakalandı

Ankara'da iki iş adamına 'FETÖ ile bağlantınız var. 1 milyon dolar verirseniz bu olayı çözeriz' diyerek şantaj yapan 2 polis, iş adamlarından 500 bin dolar alırken suçüstü yakalandı.

Ankara'da iki iş adamına "FETÖ ile bağlantınız var. 1 milyon dolar verirseniz bu olayı çözeriz" diyerek şantaj yapan 2 polis, iş adamlarından 500 bin dolar alırken suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Sivil Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru A.D. ve R.M., iki iş adamından FETÖ tehdidi ile 1 milyon dolar istedi. Bunun üzerine iş adamları Ş.K. ve M.K. emniyete giderek suç duyurusunda bulundu. Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma ile şantajcı 2 polis takibe alındı. İş adamları, 1 milyon doları vereceklerini söyleyerek polis memuru A.D. ve R.M.'yi Çukurambar'da bulunan bir kafeye çağırdı. Müşteri gibi mekanda bekleyen Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, iş adamları daha önce seri numarası alınan 500 bin doları verdiği sırada şantaj yapan 2 polisi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan polis memurları A.D. ve R.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şantajcı polis memurları çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(İlker Turak/İHA)