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İş adamlarına FETÖ'den 15 yıl hapis
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İş adamlarına FETÖ'den 15 yıl hapis

İzmir'de, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak ve örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları gerekçesi ile yargılanan tutuklu 2 iş adamı toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak ve örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları gerekçesi ile yargılanan tutuklu 2 iş adamı toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonu olmadığı için sosyal tesislerde bulunan konferans salonunda bugün yapılan duruşmaya; tutuklu sanıklardan Faruk S. Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Okan M. ise Dinar T Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS'ten (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) katılırken sanıkların avukatları Mustafa Ferhan Uçar ve Atilla Akın geldi.
Savcı Recep Erdem esas hakkında verdiği mütalaasında, sanıklar Okan M. ve Faruk S.'nin geçtiğimiz Eylül ayında Kıbrıs Ercan Havalimanı'nda bulundukları sırasında, kolluk görevlileri tarafından yakalandıkları, sanık Okan M.'nin kullandığı cep telefonundan FTEÖ/PDY terör örgütünün şifreli haberleşme amacıyla kullandığı Bylock programının bulunduğunun tespit edildiği, ayrıca sanığın örgütün içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği, örgütün eğitim kurumlarında SGK kaydnın bulunduğu; sanık Faruk S.'nin FETÖ/PDY örgütü ile irtibatlı Dünya Gençlik Merkezi Derneği, Yamanlar Koleji Mezunlar Derneği üyesi olduğu, her iki sanığın örgüt bağlantılı Bank Asya hesaplarının bulunduğu, her iki sanığın da FETÖ/PDY terör örgütünün üyesi oldukları ve atılı suçu işledikleri anlaşıldığından cezalandırılmasını istedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER
Savcının mütalaasından sonra mahkeme heyeti sanıklara söz verdi. Her iki sanıkta suçlamaları kabul etmeyip FETÖ ile bağlantılarının olmadıklarını savundu.
Son sözlerden sonra mahkeme heyeti karar için kısa bir ara verdikten sonra Mahkeme Başkanı Erkan Özkaya, Okan M.'nin 9 yıl, Faruk S.'nin ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti Faruk S.'yi kararın onanmasına kadar adli kontrol ve yurt dışı yasağı getirilerek tahliye etti. Böylece İzmir'de ilk defa FETÖ'nün Bylock programını kullandığı gerekçesi ile mahkeme ceza verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Adnan Menderes Havalimanı'nda geçtiğimiz 3 Eylül'de, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, KKTC'ye gitmeye çalışan iş adamları Fatih S. ile Okan M. gözaltına alınmış, şüphelilerin ByLock kullandıkları tespit edilmişti. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede, tutuklu sanıklar Fatih S. ve Okan M. hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. ByLock ile ilgili detaylara yer verilen iddianamede, örgüt adına faaliyetler yürüttükleri ileri sürülen sanıkların, şifreli programı yoğun şekilde kullandıkları ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün kapatılan dernek ile eğitim kurumlarında çalışma içerisinde oldukları bilgilerine yer verilmişti.
(Atakan Şen /İHA)

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