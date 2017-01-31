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İş adamının oğlu boğularak öldürülmüş !
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İş adamının oğlu boğularak öldürülmüş !

Antalya'da eski belediye meclis üyesi ve iş adamı İsmail Erten'in 29 yaşındaki oğlu Süleyman Erten'in cansız bedenine ulaşıldı. Süleyman Erten'in boğularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Antalya'da eski belediye meclis üyesi ve iş adamı İsmail Erten'in 29 yaşındaki oğlu Süleyman Erten'in cansız bedenine ulaşıldı. Süleyman Erten'in boğularak öldürüldüğü anlaşıldı.
Olay, dün sabah 10.00 sıralarında Aksu'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Süleyman Erten, Yenigün Mahallesi'ndeki işyerinden çağrıldığı havalimanı kavşağı yakınlarına gittiği 06 FY 2514 cipiyle birlikte kimliği belirsiz silahlı 2 kişi tarafından kaçırıldı. Kaçırılmanın ardından baba İsmail Erten olayı hemen Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Erten, emniyette oğlunun Aksu ilçesi Topallı Mahallesinde 06 FY 2514 plakalı cipine binerken silahlı S.K. isimli bir kişi tarafından kaçırıldığını görenlerin olduğunu söyledi.. Baba Erten'in başvurusu üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleyman Erten'in bulunduğu cipi bulmak için çalışma başlattı. Bugün sabah saatlerinde Korkuteli ilçesi Naldöken Yolunda bir cipin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yanan aracın Erten'e ait 06 FY 2514 plakalı cip olduğunu belirledi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken araçta ceset bulunmadığı belirlendi.

S.K'NIN VERDİĞİ İFADE CESEDE ULAŞTIRDI
Olayı araştırmayı süren jandarma ekipleri şüpheli S.K'yı gün içerisinde yakaladı ve sorguya aldı. Sorgu esnasında alınan ifadesinden yola çıkan jandarma ekipleri eski Antalya Korkuteli Karayolu Korucak Mevkiinde boğularak öldürülmüş cesede ulaştı. Olayın duyulmasının ardından 29 yaşındaki Süleyman Erten'in yakınları olay yerine gitti. Jandarma ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı.

"VALİLİKTEN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA"
Süleyman Erten'in kaçırılarak öldürülmesi ve kendisine ait aracın yakılmasıyla ilgili olarak Antalya Valiliğinden yapılan "Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında Süleyman Erten'in kaçırılması olayının meydana geldiği ile ilgili 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildiği ve yapılan araştırmalar sonucunda Erten'in kimliği tespit edilemeyen iki şahıs tarafından elleri bağlanarak 06 FY 2514 plakalı araçla kaçırıldığının belirlendiği ifade edildi. Yazılı açıklamada Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Süleyman Erten'e ait aracın Korkuteli ilçesi Küçükköy Mahallesi Ballık Mevkiinde kasten yakıldığı ve olay failinin S.K isimli şahıs olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan fail S.K ilk ifadesinde 'Süleyman Erten'i alacak meselesi nedeniyle boğarak öldürdüğünü ve Korkuteli-Antalya eski yolu 3. kilometresinde bulunan Korucak Mevkiine bıraktığını' itiraf etmiştir" ifadeleri kaydedildi.
(İsa Akar-Harun Erdoğdu / İHA)


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