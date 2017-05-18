İş adamının evine kalaşnikoflu saldırı

Ankara'da bir iş adamının evine gerçekleştirilen silahlı saldırıda ev sahibinin ateşle karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma olmadı.

Ankara'da bir iş adamının evine gerçekleştirilen silahlı saldırıda ev sahibinin ateşle karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma olmadı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Yaşamkent Mahallesi Özlükent Sitesi'nde ikamet eden Hakan K.'nın evine henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce kalaşnikoflu saldırı gerçekleştirildi. Evi kurşun yağmuruna tutan saldırganlar, Hakan K.'nın ateşle karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçtı. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanan olmazken, çok sayıda kurşunun hedefi olan evde maddi hasar meydana geldi.

Hakan K.'nın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hakan K.'nın ifadesine başvuran polis ekipleri, zanlıların yakalaması için çevrede arama çalışması başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, saldırıyla ilgili delilleri topladı. Saldırganları yakalamak için alarma geçen polis ekipleri, sitedeki güvenlik kamera görüntülerini izlemeye aldı.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

(Caner Ünver - Musa Erdoğan/İHA)