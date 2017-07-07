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İş adamına silahlı saldırı kamerada
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İş adamına silahlı saldırı kamerada

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokak ortasında tabancayla ayağından vurulan işadamına saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokak ortasında tabancayla ayağından vurulan işadamına saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
İlçede, geçtiğimiz hafta sonu bir tekstil firmasının sahibi 34 yaşındaki Zekeriya Derilgen'i iş yeri önünde tabancayla bacağından yaralayan 43 yaşındaki E.K.'nın olayı gerçekleştirdiği kamera kayıtları ortaya çıktı. E.K.'nın, şantaj ve tehditle 100 bin lira para istediği verilmeyince iş yeri sahibini vurduğu belge ve gönderdiği iddia edildi.
E.K.'nin poliste verdiği ifadesine göre, muhasebeci olarak çalıştığı tekstil mağazasının önünde kendisine hakaret ettiği ve 100 bin lira borcu olduğu iddiasıyla işadamı Zekeriya Derilgen'i ruhsatsız tabancayla sol ayağından vurdu. E.K. işlemleri ardından "Kasten adam yaralamak" suçundan tutuklandı. Tekstil firması Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zekeriya Derilgen hastanede yapılan tedavi ardından taburcu edildi. Derilgen'in sol diz kenarı ana damara 1,5 santim yakın isabet eden mermi hayati tehlike nedeniyle çıkartılmadı.
Yaşadığı korku ve halen tehdit aldığı iddiasıyla işinin başına dönemeyen Derilgen, üzerine atılanların iftira olduğunu olayın yaşandığı güvenlik kamera görüntülerini paylaşıp, gönderilen tehdit mesajları ile evinde basın açıklaması yaptı. Yaşadıklarını belgelerle Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduğunu ve şahsın ailesiyle birlikte tehdit etmeye devam etiğini söyleyen Derilgen, şunları kaydetti:
"Beni vuran şahsın abisi geçtiğimiz aylarda yanıma gelerek abisi E.K.'nın yeşil kartlı ve Koah hastalığı nedeniyle zor durumda olduğunu yanında çeşitli işlerine yardımcı olmam için rica etti. E.K.'yı mağazalarımızda tekstil ürünlerinin barkotlarını ayarlaması ve cari hesapları tutması için yardımcı olması amacıyla işe aldım. E.K. veresiye alışveriş yapan müşterilerimizin ve tüm cari hesap defterlerimin fotoğraflarını çekmiş. Bir süre sonra iş yerinde çalışanlarıma ve bana karşı sert ve tehdit konuşmaları yapmaya başladı. Sürekli işe gelmemeler, iş yerinde çalışanlara ve bana karşı tutumları değişince kendisini çeki düzen vermesi konusunda rica ettim. Bu uyarım sonrası senin tüm kayıtların benim elimde bana bir şey yapamazsın gibi sözler sarf etti. Kendisine destek olmak ve hatır amacıyla aldığını ama artık beraber çalışamayacağımı bildirdim. Seninle görüşeceğiz, seni FETÖ'den içeri attıracağım, her yere şikayet edeceğim diyerek ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerle dükkandan ayrıldı. Ayrıldıktan sonra telefonla arayarak ve mesaj atarak üstü kapalı tehditler devam etti.
Bana en son attığı mesajda 100 bin lira vermezsen seni FETÖ mensubu olduğunu ihbar ederek uğraşacağım, tüm kayıtlarını tuttum, fotoğraflar çektim seni bitiririm dedi. Bende kendisine Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyuyorum. Ben vergimi veren dürüst bir esnafım benden böyle para koparamazsın. Tekstil mağazalarıma maliye ve sigorta memurları dört defa denetime geldi ve teşekkür ederek ayrıldı dedim. İş yeri kamera kayıtlarında görüleceği gibi dışarıda ağabeyimle görüşürken yanıma gelip belinden çıkardığı tabancayla ayağıma ateş etti."
(Vural Efecik /İHA)

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