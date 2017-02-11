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İş adamı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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İş adamı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde arabasına bindiği esnada iki kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğrayan iş adamı Yusuf Adıgüzel hayatını kaybetti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde arabasına bindiği esnada iki kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğrayan iş adamı Yusuf Adıgüzel hayatını kaybetti.
Olay, saat 07.30 sıralarında Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 9501/2 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işe gitmek için evden çıkan ünlü iş adamı Yusuf Adıgüzel, otomobiline binmeye çalışırken henüz kimliği bilinmeyen iki kişi tarafından pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğradı. Adıgüzel, göğsünden ağır yararlanarak yere yığılırken, kar maskeli oldukları iddia edilen saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan vatandaşlar, Adıgüzel'i kanlar içinde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 5 çocuk babası Adıgüzel, ambulansla Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Adıgüzel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adıgüzel'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak arama çalışmalarına başladı.
(Abdülaziz Baydilli - Hakan Gözalan / İHA)
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