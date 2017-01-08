Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İş adamı Er: 'Fabrikayı devlet kurup devretsin'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İş adamı Er: 'Fabrikayı devlet kurup devretsin'

Hakkarili iş adamı Abdurrahman Er, bölgede istihdamın önünü açma ve işsizliği bitirme adına devlet eli ile fabrikaların açılması ve yerelde bulunan işletmelere devredilmesinin daha isabetli bir yaklaşım olacağını söyledi.

Hakkarili iş adamı Abdurrahman Er, bölgede istihdamın önünü açma ve işsizliği bitirme adına devlet eli ile fabrikaların açılması ve yerelde bulunan işletmelere devredilmesinin daha isabetli bir yaklaşım olacağını söyledi.

Yıllarca avantajlı olmasına rağmen Hakkari'ye verilen teşvik paketleriyle dışarıdan yatırımcı getirmenin mümkün olmadığını belirten iş adamı Abdurrahman Er, kalkınma ajanslarının ağır prosedürleriyle özellikle Hakkari ilinde yatırım desteği almanın oldukça zor olduğunu söyledi. Er, "Ondan diyorum ki devlet eliyle fabrikaların ve istihdam alanlarının açılması ve yerel işletmelere devrinin yapılması daha uygun ve yatırımın hedefine ulaştırılması sağlanacaktır. Bir ilin kalkındırılması, ancak yerelde o ilde yaşamını idame eden esnafların, işletmelerin istihdama yöneltici teşvik politikalarıyla desteklenerek işsizliğin önüne geçmek mümkün olacaktır. Hükümet tarafından ilimiz için bölgemiz için verilecek tüm teşvik ve destekler hedefine ulaşma adına en az 15 yıl boyunca uygulanmalıdır. Bölgemizdeki yatırımlar için yatırım indirimi ve 15 yıl boyunca gelir, kurumlar vergisi, SSK prim ve uygulamalarına muafiyet getirilmelidir. İmalat sanayinde en az yüzde 50 ile yüzde 80 arasında enerji desteği sağlanmalı, ucuz ve uzun vadeli yatırım ve işletme kredileri uygulanmalıdır" dedi.

"Hükümet tarafından bölgemiz için somut adımlar atmalıdır"

Hükümet tarafından atılan bazı somut adımların artık hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Er, "Önümüzdeki günlerde hükümetin gündeminde olup, çıkması beklenilen sicil affı ile güveni sarsılmış işletmelerinde ülke ekonomisine katkıları sağlanabilme adına bankaların bölgemizde buna duyarlı olup, esnafımızın sıkıntılarını ve bölgenin hassasiyetlerine göre kredi taleplerine ağırlaştırılmış engeller yerine esnek davranmalıdırlar. Teminat sistemi değiştirilerek proje ve işletme, teminat olarak kabul edilmelidir. Hakkari ilimize pozitif bir ayrım yapılarak hükümetin her alanda teşvik ve destek politikası güdülmeli ve binlerce işsiz gencimize devletimizin kucak açarak iş ve aş vermelidir. Hakkari daha önce sıkıntıların pilot bölgesiydi. Hükümetimiz tarafından bazı somut adımlar atarak artık Hakkari istihdam açısından cazibe merkezi haline gelerek işsizliği bitirme adına devletimizin büyük desteğini alarak gelişmesini yürekten bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Artık top oynayabilecek
Sultanahmet'ten kartpostallık görüntüler
Bakan Ağbal, muhtarlarla buluştu
Çocuklarda rota virüsü enfeksiyonuna dikkat
Dünya dans şampiyonu ihtiyar delikanlılar, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
Suriye'de bacağını kaybeden 12 yaşındaki Ali futbolcu olacak
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yeni KHK'lar ile kapatılan 8 spor kulübünün isimleri belli oldu!
Yeni KHK'lar ile kapatılan 8 spor kulübünün isimleri belli oldu!
İstanbul'da elektrik ve su kesintisi 07.01.2017
İstanbul'da elektrik ve su kesintisi 07.01.2017
ABD askerlerinden Türk askerlerine ihanet: PKK'lıları eğitiyorlar
ABD askerlerinden Türk askerlerine ihanet: PKK'lıları eğitiyorlar
Şehit polisin olay olan ses kaydı ortaya çıktı
Şehit polisin olay olan ses kaydı ortaya çıktı
FETÖ’ye ABD kalkanı
FETÖ’ye ABD kalkanı
3 canlı bomba sınırda yakalandı
3 canlı bomba sınırda yakalandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Artık top oynayabilecek
Artık top oynayabilecek
Sultanahmet'ten kartpostallık görüntüler
Sultanahmet'ten kartpostallık görüntüler
Bakan Ağbal, muhtarlarla buluştu
Bakan Ağbal, muhtarlarla buluştu
Çocuklarda rota virüsü enfeksiyonuna dikkat
Çocuklarda rota virüsü enfeksiyonuna dikkat
Dünya dans şampiyonu ihtiyar delikanlılar, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
Dünya dans şampiyonu ihtiyar delikanlılar, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
Suriye'de bacağını kaybeden 12 yaşındaki Ali futbolcu olacak
Suriye'de bacağını kaybeden 12 yaşındaki Ali futbolcu olacak
Başkan Karaosmanoğlu'dan Karamürsel'e çıkarma
Başkan Karaosmanoğlu'dan Karamürsel'e çıkarma
İntihar gibi kaza !
İntihar gibi kaza !
Sultanahmet'te kartpostallık görüntüler
Sultanahmet'te kartpostallık görüntüler
Galatasaray, son antrenmanını yaptı
Galatasaray, son antrenmanını yaptı
Evkur Yeni Malatyaspor'un hazırlık maçındaki performansı beğenildi
Evkur Yeni Malatyaspor'un hazırlık maçındaki performansı beğenildi
Vali Toprak ailesi ile birlikte tiyatro izledi
Vali Toprak ailesi ile birlikte tiyatro izledi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English