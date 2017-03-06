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Irmağa uçan otomobilden kendi imkanlarıyla kurtuldular
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Irmağa uçan otomobilden kendi imkanlarıyla kurtuldular

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ırmağa uçan otomobilde bulunan baba ile oğlu, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak kurtuldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ırmağa uçan otomobilde bulunan baba ile oğlu, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Metin Kılavuz idaresindeki 02 HE 690 plakalı otomobil, Çetin Tepe Barajı ile Tarihi Alman Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Göksu Irmağı'na uçtu. Irmağa uçan otomobilde bulunan sürücü Metin Kılavuz ile oğlu Cemil Kılavuz otomobilden kendi imkanları ile kurtularak karaya çıktı. Karaya çıkan baba ile oğlu yakınlarını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sağlık durumlarının iyi olduğu anlaşılan baba ile oğlu hastaneye gitmedi. Tamamen suya gömülen otomobil, olay yerine gelen çekici ile ırmaktan çıkarıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(Kürşat Aktaş / İHA)

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