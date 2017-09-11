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Irma vardı ABD'de yıkılıyor 6.5 milyon kişi kaçıyor şok haberler
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Irma vardı ABD'de yıkılıyor 6.5 milyon kişi kaçıyor şok haberler

Karayipler ve Küba'da can kayıplarına ve büyük hasara neden olan Irma Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletine ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump ise Amerikan halkını 'Sonunda burada! Tanrı herkesi korusun' sözleriyle uyardı. Irma kasırgası için 'Kocaman canavar' tanımlaması yapan Trump doğal afet ilan etti. ABD'nin gözde eyaletinde sokaklar fırtınaya terk edilirken halk stadyumlara sığındı.

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Küba kıyılarından ayrıldıktan sonra Irma Kasırgası önce Florida'nın güneyindeki Florida Keys olarak bilinen adalar grubuna ulaştı. Güneydeki Miami kentinden sonra batı kıyılarındaki Marco Adası ve Naples'e ilerleyen kasırganın kuvvettinin azaldığı belirtiliyor. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın kategorisinin 2'ye indirildiğini ve rüzgarın en fazla saatte 177 kilometre hızla ilerlediğini açıkladı. En az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Eyaletteki 3,4 milyon eve elektrik verilemezken, Miami kentinin bir kısmı da sular altında kaldı. Bazı kentlerde ise hırsızlığı önlemek için gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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KOCAMAN CANAVAR

ABD Başkanı Donald Trump, doğal afet ilanı bildirisini imzaladı ve federal acil yardım mekanizmasının harekete geçirilmesi için onay verdiğini duyurdu. Irma Kasırgası'nın "kocaman canavar" şeklinde tasvir eden Trump, "çok yakında" eyaleti ziyaret edeceğini de söyledi.

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6.5 MİLYON KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ

Doğal afet ilanı, eyelet sakinlerinin geçici barınaklara yerleştirilmeyi talep edebileceği ve ev ile işyerlerinin tamiri için hibe alabileceği anlamına geliyor. Florida Valisi Rick Scott, tahliye emri verilen yaklaşık 6 buçuk milyon kişiye "evlerinizi hemen terk edin" uyarısı yapmıştı. Bu sayı, eyalet nüfusunun yaklaşık yüzde 30'una denk geliyor.

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EN BÜYÜK ATLAS OKYANUSU FIRTINASI

Irma, tarihin kayda geçen en büyük Atlas Okyanusu kasırgası. Özellikle Karayipler'de büyük yıkıma neden olan kasırgada, en az 27 kişi hayatını kaybetti.

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FLORİDA KEYS TAMAMEN BOŞALTILDI

ABD Ulusal Kasırga Merkezi Florida'nın güneyindeki ada zinciri Florida Keys'te kasırganın hayati tehlike oluşturabileceği uyarısında bulunmuştu. Eyaletin güneyindeki Florida Keys adalarında bulunan herkese bölgeyi terk etmeleri emri verilmişti. Dalgaların boyu yaklaşık 5 metreye ulaştı.

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ADADA KALMAK İNTİHAR DEMEK

Bir yetkili adalarda kalmanın adeta intihar olacağını belirtmişti. Florida'da evlerinde kalanlara da evlerinin iç odalarında durmaları ve camlara yaklaşmamaları uyarısı yapıldı. Kasırganın en çok Tampa ve St Petersburg gibi batı kentlerini etkilemesi bekleniyor. Yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı Tampa Körfezi bölgesi 1921'den bu yana büyük kasırgalardan etkilenmemişti.

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BARINAKLARA SIĞMADILAR

Florida eyaletinde yaklaşık 50 bin kişi kurulan barınaklara yerleşti. Yerel medya, bazı bölgelerdeki barınaklarda yaşanan yoğunluktan ötürü bazı kişilerin geri çevrildiğini yazdı.

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KASIRGAYA ATEŞ ETMEYİN

‘Irma kasırgasına ateş edin' başlıklı bir Facebook sayfası açılıp 80 bin kişi bunu takibe alınca Pasco County'de polis “Irma'ya ateş etmeyin. Onu geri çeviremezsiniz ve çok tehlikeli yan etkilere neden olursunuz” uyarısı yaptı. Sayfayı açan 22 yaşındaki Ryan Edward “Stres ve sıkıntıdan yaptım ama kontrolümden çıktı” dedi.

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IRMA'DA 50 TÜRK KAYIP

Karayipler'deki St. Martin Adası'nda çalışan yaklaşık 50 Türk'ten haber alınamadığı iddia edildi. Kayıp Türklerden Harun Alp Kavurma'nın kardeşi Güneş Kavurma, “Son kasırganın ardından irtibat kesildi. Adada yaşayan yaklaşık 50 Türk var. Hiçbir aile haber alamıyor” dedi. Yukardaki harita Irma kasırgasının rotasını gösteriyor.

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Irma nasıl bu kadar güçlendi?

Okyanus suyunun ısınması, Irma gibi kasırgaların yakıtı oluyor. Su ne kadar sıcaksa oluşan kasırganın şiddeti de o kadar büyüyor. Irma Kasırgası da şu anda normalden bir derece yüksek suların üzerinde seyrediyor. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Meteoroloji uzmanı Jeff Masters, Irma'nın şiddetini artıran ve sıcaklığı 26 dereceyi bulan okyanus sularının bu sıcaklığı 80 metre derinliğe kadar muhafaza ettiğini anlatıyor. Irma Kasırgası'nın çapı ise 600 kilometreyi buluyor. Kasırganın büyüklüğü neredeyse İstanbul'dan Kayseri'ye kadar uzanıyor.

Irma Kasırgası'nın ABD'den önce vurduğu yerler:

Küba: Yetkililer kasırganın ciddi hasara yol açtığını açıkladı ancak detay vermedi. Can kaybı bilgisi gelmedi.

Turks ve Caicos Adaları:Büyük hasara neden oldu, boyutu henüz bilinmiyor.

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Barbuda: Bu küçük adanın 'neredeyse yaşanamaz hale geldiği' söyleniyor. Yerleşim yerlerinde ve altyapıdaki hasar boyutunun yüzde 95'i bulduğu açıklandı. Barbuda Başbakanı Gaston Browne, kasırganın 100 milyon dolarlık bir maliyet ortaya çıkardığını söylüyor.

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St Martin: Fransa ve Hollanda arasında bölünmüş olan bu adada ise Hollanda'ya ait olan tarafta büyük bir tahribat meydana geldi. Adada 5 kişi hayatını kaybetti.

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Porto Riko: ABD toprağı olan Porto Riko'da 6.000 üzerinde kişi barınaklarda yaşamaya başlamış durumda. Adanın büyük kısmında elektrik kesintileri yaşanıyor.

Virgin Adaları: Altyapıda büyük hasar meydana geldiği biliniyor. Adada 4 kişi hayatını kaybetti.
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