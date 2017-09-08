08.09.2017 21:34 Irma kasırgasında ölü sayısı 19'a yükseldi

Irma kasırgası nedeniyle Karayip Adaları'nda ölenlerin sayısının 19'a yükseldiği, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Irma kasırgası nedeniyle Karayip Adaları'nda ölenlerin sayısının 19'a yükseldiği, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

Irma kasırgası nedeniyle Karayip Adaları'nda ölenlerin sayısı 19'a yükseldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kasırganın 6 milyon nüfuslu metropol kenti Miami'nin Atlantik sahilinin tamamında etkili olmasının ve su taşkınlarının yaşanmasının beklendiği belirtildi. Miami kentinde kırmızı alarm verilerek Miami-Dade County'de bugüne kadar yaklaşık 250 bin kişinin tahliye edildiği ve risk altındaki bölgelerde tahliye işlemlerinin sürdürüldüğü açıklandı. Yetkililer, Ulusal Kasırga Merkezinden alınan bilgilere bağlı olarak tahliye sayısının artabileceğini ifade etti.

Miami'nin Atlantik sahilinin tamamında etkili olması beklenilen Irma kasırgasının daha sonra Georgia ve Güney Carolina eyaletlerini de vurması bekleniyor. Irma kasırgasının hafta sonu ABD'nin Florida eyaletinde de etkisini göstermesi bekleniyor.



