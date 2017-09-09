09.09.2017 19:05 Irma kasırgası Virjin Adaları'nı vurdu: 6 ölü

Karayipler'deki Birleşik Krallık'a bağlı Virjin Adaları'na Irma kasırgasının vurması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Karayipler'deki Birleşik Krallık'a bağlı Virjin Adaları'na Irma kasırgasının vurması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Irma Kasırgası, Karayipler'deki Birleşik Krallık'a bağlı Virjin Adaları'nı ve Anguilla'yı vurdu. Yetkililer, 5 kişinin Virgin Adaları'nda, 1 kişinin de Anguilla Adası2nda hayatını kaybettiğini bildirdi.

Öte yandan, saatteki hızı 270 kilometreyi bulan Irma kasırgası, Karayipler'deki Turks ve Caicos Adalarını vurup, Küba'ya doğru ilerlemişti. Kasırga nedeniyle bölgede alt yapı hasarının oluştuğu belirtilirken, yaklaşık 50 turistin Küba'yı terk ettiği bildirildi. İlerleyen günlerde Florida'yı vurması beklenen Irma Kasırgası için önlemle alınırken, 700 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi. Ayrıca yaklaşık 2 milyon kişiyi olumsuz etkileyen Irma Kasırgası, toplam 26 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.



