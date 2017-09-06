06.09.2017 18:35 Irma kasırgası etkisini arttırıyor

Tarihte kayda geçen en güçlü Atlas Okyanusu fırtınası olan Irma kasırgası, Florida eyaletinde etkisini arttırıyor. Tarihte kayda geçen en güçlü Atlas Okyanusu fırtınası olan Irma kasırgası, Florida eyaletinde etkisini arttırıyor.

Florida eyaletini etkisi altına alan Irma kasırgası, binaların yıkılmasına ve Karayipler'deki Fransız adalarında su taşkınlarına neden oldu. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Saint Martin'de 4 sağlam yapılı binanın yıkıldığını ifade ederek rüzgarın yön değiştireceğini bu nedenle daha fazla hasar riski olacağını belirtti. Collomb, olası kayıplara ilişkin bir bilgi olmadığını eski yapıların kasırga nedeniyle yıkılma ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtti.

Hızı saatte 300 kilometreye ulaşan kasırganın büyüklüğünün neredeyse Fransa kadar olduğu söyleniyor. Florida eyaletinin tamamında etkili olması beklenilen Irma Kasırgasının 5. kategoriye yükseldiği açıklandı. Tarihteki en güçlü Atlas Okyanusu fırtınası Irma, ilk olarak Antigua ve Barbuda'yı ardından Saint Martin ve Saint Barthelemy'i vurdu. Kasırganın Porto Riko'ya ve Dominik Cumhuriyeti'ne doğru ilerlemesi bekleniyor.

Saint Martin'in Fransa kısmında yaklaşık 40 bin kişi, Saint Barthelemy'de ise 9 bin kişi yaşıyor.



