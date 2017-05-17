İrlanda Başbakanı istifa edecek

İrlanda Başbakanı Enda Kenny görevinden istifa edeceğini açıkladı.

İrlanda Başbakanı Enda Kenny görevinden istifa edeceğini açıkladı.

İrlanda Başbakanı Enda Kenny, üzerindeki baskılara dayanamayarak görevinden istifa edeceğini açıkladı. Kenny, yerine parlamento tarafından yeni bir başbakan atanana kadar görevine devam edecek.

Kenny, lideri olduğu Fine Gael Partisi'nden istifa edecek. Ancak Parlamento tarafından yeni başbakan seçilene kadar görevine devam edecek. Kenny, bugün gerçekleştirilen parlamento toplantısında yeni başbakanın 2 Haziran'da atanacağını açıkladı.

2011 yılında başbakan seçilen Kenny, Mart ayında istifasını sundu. Ancak o tarihten beri görevini sürdürüyor. 66 yaşındaki Kenny'ye partisi içindeki muhalif gruplar istifa etmesi yönünde baskı yapıyordu.

