Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'İrfan Can Kahveci'yle Fenerbahçe ilgilenmiş...'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'İrfan Can Kahveci'yle Fenerbahçe ilgilenmiş...'

Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, 'İrfan Can Kahveci'yle Fenerbahçe ilgilenmiş, ilgilenmemiş biz ona bakmıyoruz. Hocamız ve scout ekibi izleyip oyuncu üzerinde karar vermişse, biz o oyuncuyu takımımıza dahil etmek zorundayız' dedi.

Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, "İrfan Can Kahveci'yle Fenerbahçe ilgilenmiş, ilgilenmemiş biz ona bakmıyoruz. Hocamız ve scout ekibi izleyip oyuncu üzerinde karar vermişse, biz o oyuncuyu takımımıza dahil etmek zorundayız" dedi.
Ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam eden Medipol Başakşehir'in Asbaşkanı Mustafa Saral, İHA'ya konuştu. İki kulvarda da hedeflerinin sonuna kadar gitmek olduğunu söyleyen Saral, "Ligde Beşiktaş'tan sonra ikinci sıradayız, kupada çeyrek finaldeyiz. Devre arasında hocayla konuşup planlamamızı yaparken, bu doğrultuda hareket ettik. İrfan Can, Egemen, Caiçara ve Adebayor'u transfer ettik. Kurduğumuz kadro, iki kulvarda da nereye kadar gideceğimizin kamuoyuna mesajlarını vermekte. Biz iki kulvarda da yarışın içinde olmaya çalışacağız" diye konuştu.

"BAŞKANIMIZ VE HOCAMIZ, BİZİM ŞANSIMIZ"
Kulüp olarak kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli planlarla yollarına devam ettiklerinin altını çizen Saral, "Devre arasında 6 aylık bir planlama yapmadık. 2014'te kurulduğumuz zaman, kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli bir planlama yaptık. Bunları yavaş yavaş gerçekleştiriyoruz. Bizim iki tane şansımız var, birisi Kulüpler Birliği'ne de başkanlık yapan Başkanımız Göksel Gümüşdağ, diğeri de hocamız Abdullah Avcı. Neden şans diyorum, işi gücü takıma odaklanmış insanlar. Transfer yaparken hocamız 40 kere eliyor, dokuyor. Scout ekibiyle görüşüyor. 40 sefer süzgeçten geçiriyor" dedi.

"BÜYÜK TAKIMLARIN TRANSFER POLİTİKALARI BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"
İrfan Can Kahveci'nin, Başakşehir'e transferinin öncesinde adının Fenerbahçe'yle anılmasıyla ilgili olarak da konuşan Saral, "İrfan Can Kahveci'yle Fenerbahçe ilgilenmiş, ilgilenmemiş biz ona bakmıyoruz. Hocamız ve scout ekibi izleyip oyuncu üzerinde karar vermişse, biz o oyuncuyu takımımıza dahil etmek zorundayız. Sonuç olarak bu oyuncuyu kadromuza kattık. Fenerbahçe ilgilendi mi bilemiyoruz, sonuç olarak dahil ettik. Caiçara ve Adebayor konusunda da aynı şekilde. Biz gündemi takip ederek transfer yapmıyoruz. Büyük takımlar ilgilenmiş, ilgilenmemiş, biz buna bakmıyoruz. Hocalarımızın ve scout ekibinin raporları doğrultusunda transfer yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK KELİMESİNİ 27. HAFTADAN SONRA KULLANIRIZ"
Şimdiye kadar Medipol Başakşehir'de kimsenin şampiyonluk kelimesini kullanmadığını da ifade eden Mustafa Saral, "Biz 2014'te kurulmuş bir kulübüz. İstanbul Büyükşehir Belediyespor olarak evveliyatımız olsa da, şampiyonluk konuşmak için henüz erken. İstediğimiz şekilde ilerlersek 27. haftadan sonra hedeflerimiz doğrultusunda şampiyonluk için konuşmaya başlarız. Şimdi Kasımpaşa maçımız var, ona odaklanmış durumdayız" diyerek sözlerini noktaladı.
(Bozhan Memiş / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Borsa güne yükselişle başladı
Yusuf İslam'dan Erdoğan paylaşımı
Korsanlar 7 Rus mürettebatı rehin aldı
Şanlıurfa'da 1 aylık yasak
Dış ticaret endeksleri açıklandı
12. kez karşılaşacaklar
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rusya El Bab'da Türk askerlerini vurdu son dakika!
Rusya El Bab'da Türk askerlerini vurdu son dakika!
Erdoğan'dan Kenan Işık itirafı: Suçlu hissediyorum!
Erdoğan'dan Kenan Işık itirafı: Suçlu hissediyorum!
Bahçeli twitter'dan bombaladı! Flaş El Bab açıklaması
Bahçeli twitter'dan bombaladı! Flaş El Bab açıklaması
Fransa'dan şoke eden haber: Nükleer santralde patlama!
Fransa'dan şoke eden haber: Nükleer santralde patlama!
Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar
Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı tutuklandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Yusuf İslam'dan Erdoğan paylaşımı
Yusuf İslam'dan Erdoğan paylaşımı
Korsanlar 7 Rus mürettebatı rehin aldı
Korsanlar 7 Rus mürettebatı rehin aldı
Şanlıurfa'da 1 aylık yasak
Şanlıurfa'da 1 aylık yasak
Dış ticaret endeksleri açıklandı
Dış ticaret endeksleri açıklandı
12. kez karşılaşacaklar
12. kez karşılaşacaklar
Eto'o'dan 'Türk bayraklı' paylaşım
Eto'o'dan 'Türk bayraklı' paylaşım
Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu
Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu
Kahramanmaraşlı şehit memleketine uğurlandı
Kahramanmaraşlı şehit memleketine uğurlandı
Diyarbakır'da göz gözü görmüyor
Diyarbakır'da göz gözü görmüyor
İstanbul'da yol kenarında ceset bulundu
İstanbul'da yol kenarında ceset bulundu
Kadın polis saldırganı böyle vurdu
Kadın polis saldırganı böyle vurdu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English