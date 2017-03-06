İran uzaya üç uydu göndereceğini açıkladı

İran Savunma Bakanı General Hüseyin Dehgan, yakında İranlı uzmanların yapımını gerçekleştirdikleri üç yeni uydunun uzaya fırlatılacağını açıkladı.

İran Savunma Bakanı General Hüseyin Dehgan, yakında İranlı uzmanların yapımını gerçekleştirdikleri üç yeni uydunun uzaya fırlatılacağını açıkladı.

General Dehgan, İran'ın uzay alanında büyük ilerleme kaydettiğini ve bugün kendi uydularını 500 kilometre yükseklikteki yörüngelere yerleştirebilecek teknolojiye kavuştuklarını kaydetti. İranlı uzmanların bir sonraki hedefinin, 36 bin kilometre yükseklikteki yörüngelere ulaşarak, uydu yerleştirmek olduğunu vurgulayan General Dehgan, İran yapımı üç uydunun fırlatılmayı beklediğini sözlerine ekledi.

