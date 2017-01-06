06.01.2017 15:35 İran uyruklu şüpheli şahıslar polisi harekete geçirdi

Adıyaman'da,vatandaşlar tarafından durumundan şüphelenilerek ihbar edilen İran uyruklu 2 şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi. Adıyaman'da,vatandaşlar tarafından durumundan şüphelenilerek ihbar edilen İran uyruklu 2 şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Valiliği yakınlarında bulunan 2 şahıstan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri valilik yakınlarında ihbar edilen 2 şahsı durdurarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken şahısların İran uyruklu olduğu öğrenildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

