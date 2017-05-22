'İran teröristlere askeri ve finansal desteği sonlandırmalı'

ABD Başkanı Donald Trump, 'İsrail ve ABD, İran'ın asla nükleer silahlara sahip olmaması konusunda hemfikir. Terörist ve milis güçlere askeri ve finansal desteği sonlandırmalı' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail ve ABD, İran'ın asla nükleer silahlara sahip olmaması konusunda hemfikir. Terörist ve milis güçlere askeri ve finansal desteği sonlandırmalı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından İsrail'e geçti. Trump, havalananında İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Benyamin Netanyahu ve kabine üyeleri, dini cemaat temsilcileri ve din adamlarının karşıladığı Tel Aviv Ben-Gurion Hava-alanında bir konuşma yaptı. Trump, çocukların daha sağlıklı ve terörden ve şiddetten uzak barış içinde yaşayacağı bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışma çağrısında bulundu. Trump konuşmasında İsrail'in dünyada büyük medeniyetler inşa ettiğini belirterek, "Geçen yüzyılda işlenen vahşetin tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Trump, İsrail'e ABD ile bozulması mümkün olmayan ilişkilerini vurgulamak için geldiğini ve İsrail liderleri ile yakın bir şekilde çalışmayı beklediklerini söyledi. ABD Başkanı Trump, "Bölgede istikrarı sağlamak ve terörizmi yenmek için çok çalışmak zorundayız" dedi.



"İRAN, TERÖRİST VE MİLİS GÜÇLERE FİNANSAL VE ASKERİ DESTEĞİNİ SONLANDIRMALI"

Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile de bir araya geldi. Rivlin ve Trump, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, "İran, terörist ve milis güçlere finansal ve askeri desteğini sonlandırmalı " dedi. İran'ın atomik silahlara sahip olmasına asla izin verilmediğini hatırlatan Trump, "En önemlisi İsrail ve ABD, İran'ın asla nükleer silahlara sahip olmaması konusunda hemfikir. Terörist ve milis güçlere askeri ve finansal desteği sonlandırmalı" ifadelerini kullandı.

Birçok ülkenin terörizm durdurulması ve radikalleşmenin yayılmasını engellenmesi için çözüm önerilerini sunduğunu dile getiren Trump, "Birçok Müslüman ülke, bu yönde adımlar atmaya başladı" şeklinde konuştu.

