İran polisinden üniversite öğrencilerine ateş

İran polis kuvvetleri, Ahvaz bölgesinde araçlarıyla seyir halindeki üniversite öğrencilerine ateş açtı. Olayda 2 öğrenci yaralanırken, diğer öğrencilerin de darp edildiği bildirildi.

İran polis kuvvetleri, Ahvaz bölgesinde araçlarıyla seyir halindeki üniversite öğrencilerine ateş açtı. Olayda 2 öğrenci yaralanırken, diğer öğrencilerin de darp edildiği bildirildi.

İnsan hakları savunucuları tarafından yapılan açıklamada, araçlarıyla seyir halinde olan Asım Şehnevazi, Naim Şehnevazi, Haydar Huseyin, Saman Şehnevazi, Muhammed Ali adlı üniversite öğrencilerine, Ahvaz bölgesindeki İran hükümeti güvenlik güçleri güvenlik noktasından herhangi bir uyarı yapılmadan ateş açıldı. Açıklamada, olayda 2 öğrenci yaralanırken, diğerlerinin de darp edildiği belirtildi. Yaralanan öğrencilerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

