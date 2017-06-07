İran parlamentosunda silahlı saldırı!

Fars ve Mehr ajansları İran parlamentosunda silah sesleri duyulduğunu bildirdi. İran merkezli Tasnim haber ajansı meclisin içinde bazı kişilerin rehin alındığını ve silahlı çatışmanın hâlâ devam ettiğini söylüyor.

İran parlamentosundan silah sesleri gelmeye devam ediyor, bir koruma görevlisi yaralandığı aktarıldı.

SİLAHLI 3 KİŞİ MECLİS BİNASINI BASTI

Tasnim haber ajansı ise 3 silahlı kişinin iki kişiyi yaraladığı bilgisini paylaştı. Fars haber ajansı ise erkek bir saldırganın kaçtığını öne sürdü.

MİLLETVEKİLİNE SALDIRI

Ajans, Tahran Milletvekili İlyas Hezreti'nin 2 kişinin kalaşnikof ve bir kişinin de tabancayla saldırdığını açıkladığını duyurdu.