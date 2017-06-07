İran Parlamentosunda canlı bomba kendini patlattı

İran Parlamentosunda bir canlı bomba kendini patlattı.
İran Parlamentosunda bir canlı bomba kendini patlattı. İran medyasında, Parlamento binasında devam eden çatışma sırasında canlı bombanın kendini patlattığı, bir çok kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bazı insanlarsa binanın pencerelerinden tahliye edildi.
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