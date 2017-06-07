İran Parlamentosuna silahlı saldırı: 1 ölü

İran Parlamentosunda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, bir çok kişi yaralandı.
İran Parlamentosunda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, bir çok kişi yaralandı. Kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından İran Parlamentosuna saldırı düzenlendi. Mecliste polis ve saldırganlar arasında çatışma yaşandı. Olayda bir muhafız hayatını kaybederken, bir çok kişi de yaralandı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.