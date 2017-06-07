İran Parlamentosuna silahlı saldırı: 1 ölü

İran Parlamentosunda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, bir çok kişi yaralandı.

İran Parlamentosunda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, bir çok kişi yaralandı.

Kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından İran Parlamentosuna saldırı düzenlendi. Mecliste polis ve saldırganlar arasında çatışma yaşandı. Olayda bir muhafız hayatını kaybederken, bir çok kişi de yaralandı.

